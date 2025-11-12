Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Otogarı’nda mevcut işletmeci İzmir Şehirler Arası Otobüs İşletmeleri A.Ş.’ye (İZOTAŞ) karşı ‘haksız işgal’ gerekçesiyle ecrimisil (haksız işgal tazminatı) tahsili amacıyla haciz işlemlerini başlatmasının ardından İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bahsi geçen süreç ile ilgili durumu tüm şeffaflığı ile anlatmak istediğini belirten Niyazoğlu, “Sözleşme Aralık 2023 tarihinde sona ermeden önce pandemi sebebiyle uğradığım zararları (uzun süre kapalı kalmasını ve Ulaştırma Bakanlığının otogar ücretlerine müdahale edip gelirlerinin 2/3 oranda düşmesine neden olmasını) öne sürerek belediyeden ek süre istedim. Belediye ek süre talebini reddedince uyarlama davası açtım ve davada ihtiyati tedbir kararı verildi. Yargılama esnasında alınan bilirkişi raporlarında otobüs terminaline pandemi döneminde normal zamana göre 314 bin adet otobüsün giriş yaptığını ve bu sebeple firmanın 2020 rakamlarına göre 70 milyon civarında zarar ettiğini tespit etti. Mahkeme tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. Biz de kararı temyiz ettik. Dosya Yargıtay’da derdesttir” ifadelerini kullandı.

‘Yargı kararı ile işletmeye devam etmekteyiz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmelerin olumlu gittiğini ve tam anlaşmak üzereyken ecrimisil konusu gündeme gelmesiyle sürecin durduğunu aktaran Niyazoğlu, “Belediye otogarda kanunsuz hukuksuz işgalci (fuzuli şagil) olduğumuz gerekçesiyle ecrimisil tahakkuk ettirdi 2024 yılı için 137 milyon TL. Oysa biz hukuksuz değil yargı kararıyla (İhtiyati tedbir) işletmeye devam etmekteyiz. Danıştay’ın kararlarında da (Danıştay 4. D., E. 2023/5430 K. 2024/3022 T. 14.5.2024) Tedbir kararı ile durulan yerde ecrimisil tahakkuk ettirilemez denilmektedir. Bu halde ecrimisil tahakkuku yasal olmaz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay’a çağrı yaptı

“Buna rağmen bir anlaşma orta yolu bulduk ancak tam anlaşmak üzereyken bu kez belediye yine 2024 yılı için aynı tekrar ilave olarak 168 milyon daha ecrimisil tahakkuk ettirdi” sözleriyle devam eden Niyazoğlu, “Yani 2024 yılında benim toplam tüm cirom 250 milyon iken, yani kar değil cirom; ancak belediye benden 2024 yılı için 305 milyon ecrimisil istiyor! Bu ecrimisillere İdare Mahkemeleri'nde davalar açtık. Şimdi belediye yargı sonucunu beklemeden sırf beni yıpratmak yıldırtmak için baskı yapıyor tüm gelirlerimi haczediyor. Bu durumda benim işletmeyi sürdürmemi maaş, elektrik vs giderleri ödememi engellemeye çalışıyorlar. Bu durum kamu hizmeti olan şehirlerarası yolcu taşımacılığının durması demektir. Bundan tüm İzmir halkı ve İzmir’e seyahat edecek tüm Türkiye etkilenecektir. Ben belediyeye borcumu ödemiyor değilim projeyi hazırladım inşaatı başlatmaya hazırım diyorum ama belediye 305 milyon ödenmezse hacze devam ederiz diyorlar. Ben tekrar Sayın Başkanım Cemil Tugay'dan randevu istiyorum. İzmir’e yakışır bir otogar yapmak ve tüm sorunları gidermek, yeni bir sayfa açmak için” diye konuştu.