Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listesi, İzmir'de gıda güvenliğini tehdit eden ciddi bir vakayı ortaya çıkardı. Tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bilgilere göre, Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren ÖRKE KASAP (MERT ET) – AHMET ÖRKE isimli işletmeye ait sucuk numunesinde tağşiş tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda, Dana Kasap Sucuk adı altında satılan üründe, içeriğinde bulunmaması gereken tek tırnaklı eti tespit edildiği öğrenildi.

Tüketici sağlığını ilgilendiren kritik bulgular

Bakanlık tarafından 11.11.2025 tarihli listede yayımlanan bu bulgu, et ve et ürünleri sektöründeki denetimlerin ve üretici sorumluluğunun önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Söz konusu sucuk partisinin son tüketim tarihinin (STT) 13.06.2025 olduğu belirtilirken, bu durum, ürünün piyasaya sürülme aşamasında içeriğinin değiştirildiği veya karıştırıldığı anlamına gelen tağşiş suçu kapsamında değerlendirildi. Tek tırnaklı eti tespiti, hem etik hem de sağlık açısından uygunsuz bulunurken, tüketicilerin dana eti etiketiyle satın aldığı üründe farklı hayvan türlerinin etinin kullanıldığını gösteriyor.

İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı

Gıda mevzuatına aykırı bu tespitle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili işletme hakkında gerekli hukuki ve idari süreçler derhal başlatıldı. Tağşiş listesinin kamuoyuyla paylaşılması, tüketicilerin bilinçlenmesini sağlarken, aynı zamanda gıda güvenliğini ihlal eden firmalara caydırıcılık oluşturmayı hedefliyor. Yetkililer, vatandaşları bu tür ürünler konusunda dikkatli olmaya ve yalnızca güvenilir, denetimli kaynaklardan alışveriş yapmaya çağırdı.