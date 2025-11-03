Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, memleketine izinli olarak gelen bir askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. TIR ile bir otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Altay Aktaş (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç erin vefat haberi, ailesini ve görev arkadaşlarını yasa boğdu.

Çay-Dinar karayolunda korkunç çarpışma

Feci kaza, önceki gün sabaha karşı saat 02.00 sularında, Çay-Dinar karayolunun Pazarağaç beldesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.D. (55) idaresindeki TIR ile henüz belirlenemeyen bir nedenle Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Altay Aktaş, ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Aktaş, burada doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın hemen ardından, TIR şoförü A.D. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Genç Er'in izin dönüşü acıyla sonlandı

Hayatını kaybeden 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın, Mardin'de bulunan 70. Mekanize Tugayı'nda görevli olduğu ve kısa bir süre önce memleketi Afyonkarahisar'a izinli olarak geldiği öğrenildi. Memleketine kavuşma sevinci, ne yazık ki karayolunda yaşanan bu elim kaza ile son buldu.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, vefat eden genç asker hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Kaymakam Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlıdır. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli erdir. Merhum Aktaş'ın cenazesi, memleketi Akkonak köyünde askeri bir törenle toprağa verilecektir," açıklamasını yaptı. Genç er Altay Aktaş, vatan görevinden izinli geldiği topraklarda, askeri erkanın ve ailesinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.