Ticaret Bakanlığı, hac ibadetini suistimal eden sahte tanıtımlar nedeniyle 4 firmaya idari para ve reklam durdurma cezası verdi. “Kurasız hac” ve “özel hac vizesi” ifadeleriyle yapılan yanıltıcı tanıtımların, vatandaşların mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

Kutsal duygular istismar edildi

Ticaret Bakanlığı, hac ibadetine yönelik yanıltıcı reklam ve tanıtımlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, vatandaşların dini inanç ve duygularını suistimal eden 4 firmaya idari para ve reklam durdurma cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, hac hizmetlerinin yalnızca Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı. Hacı adaylarının kura yöntemiyle belirlendiği sistemin dışında yapılan “özel hac vizesi” veya “kurasız hac” vaatlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“Kurasız hac” ilanları tehlike saçıyor

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre bazı firmalar, vatandaşlara “kurasız hac” ya da “özel hac vizesi” gibi ifadelerle yanıltıcı tanıtımlar yaparak, ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirmeye çalıştı.

Bu tür girişimlerin sonucunda vatandaşların hac ibadetini gerçekleştirememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamaması, sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşaması ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sorunlarla karşılaştığı tespit edildi.

Reklam Kurulu’ndan yaptırım kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 362’nci toplantısında söz konusu firmalarla ilgili incelemesini tamamladı. Kurul, mevzuata aykırı şekilde yapılan bu tanıtımlar nedeniyle 4 firmaya idari para cezası ve reklam durdurma kararı uyguladı.

Açıklamada, benzer reklamların ve aldatıcı tanıtımların tespiti halinde aynı kararlılıkla işlem yapılacağı belirtildi.

“Vatandaşlarımızın manevi duygularını koruyoruz”

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden tanıtımlar, Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmeye devam edecektir. Tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürütülen denetimler hiçbir istisnaya mahal vermeksizin sürdürülecektir.”

Denetimler aralıksız sürecek

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden, inançları üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kişi ve firmalara karşı denetimlerin artırıldığını bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşları yalnızca yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla hac kayıtlarını yenilemeye ve resmî kanallar dışında hiçbir kuruluşa itibar etmemeye çağırdı.