Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Tunç'un gündeminde bahis skandalı konusu vardı. Bakan Tunç, ''Kim suç işlemişse kimin kusuru varsa kimin kasti varsa onunla ilgili karar verecek olan yargı mekanizmalarıdır'' ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, sanal kumardan korumak üzere eylem planı hazırlandığını da ifade etti.

Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlar gündemdeydi!

Bursaspor- Somaspor karşılaşmasındaki Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlar hakkında da konuşan Bakan Tunç, "Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir.

Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken genelleme yapmamak gerekir.

Aksi hâlde bu da sürece zarar veren bir durum olur. Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız. Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor." dedi.