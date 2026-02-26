Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç ve yönetim kurulu heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret ederek sektörün acil çözüm bekleyen sorunlarını masaya yatırdı. Karabağlar ve Kısık Sanayi Sitesi’nin artık mevcut üretim hacmini kaldıramadığını vurgulayan Başkan Koç, modern bir sanayi sitesinin kurulmasının hem sektör hem de İzmir halkı için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. İzmir’in Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olduğuna dikkat çeken Koç, mobilya sektörünün bu kentin en önemli ekonomik gücü olduğunu hatırlatarak, refah dolu bir gelecek için yeni bir üretim merkezinin şart olduğunu dile getirdi.

Şehir içindeki atölyeler hem esnafı hem vatandaşı zorluyor

Sektörün mevcut yerleşim düzenindeki aksaklıklara değinen İZMOD Başkanı Zafer Koç, mahalle aralarında ve bina altlarında devam eden üretimin hem esnafın verimliliğini düşürdüğünü hem de vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Talaş tozu, cila kokusu ve üretimden kaynaklanan gürültünün mahalle sakinlerini tedirgin ettiğini söyleyen Koç, sanayi atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinin belediyeler üzerinde de ciddi bir mali yük oluşturduğunu kaydetti. Yeni bir sanayi sitesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, çevre kirliliğinin önleneceğini ve yerel yönetimlerin bu konudaki operasyonel yükünün hafifleyeceğini savundu.

Buca Seyhan Mahallesi ve acil iyileştirme talebi

Yeni bir sanayi sitesi inşa etmenin zaman alacağını kabul eden Başkan Koç, bu süreç tamamlanana kadar özellikle Buca Seyhan Mahallesi gibi yoğun üretim yapılan bölgelerde acil iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yolların bozuk olması ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıkların esnafı mağdur ettiğini ifade eden Koç, "Asfaltı düzgün, ulaşımı kolay ve temiz bir çalışma ortamına ihtiyacımız var. Karabağlar başta olmak üzere bu bölgelere yurt dışından alıcı heyetler geliyor; İzmir’e yakışmayan görüntüleri el birliğiyle ortadan kaldırmalıyız" dedi. Sektör üyelerinin darboğaza girmemesi için arsa ve fizibilite raporlarını hazırladıklarını belirten Koç, TOKİ modeliyle 15 yıl vadeli ve uygun ödeme koşullarına sahip bir sanayi sitesi projesini hem Valiliğe hem de Büyükşehir Belediyesi'ne sunduklarını açıkladı.

Başkan Tugay’dan sektöre tam destek sözü

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, esnaf ve sanatkarların kent ekonomisinin dinamizmi için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İZMOD’un yeni yönetimiyle pek çok konuda fikir birliği içinde olduklarını söyleyen Tugay, sunulan sanayi sitesi önerisinin son derece rasyonel bir proje olduğunu ifade etti. Kent ekonomisini kalkındırırken İzmir halkının çıkarlarını da korumayı hedeflediklerini belirten Tugay, mobilya fuarları ve üretim alanlarının iyileştirilmesi konusunda belediyenin imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.