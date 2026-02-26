Son Mühür / Bergama’da kurulması planlanan DRES projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MFA Grup Enerji Ticaret A.Ş. tarafından Bergama’da yapılması planlanan Bergama Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (DRES) Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen sona erdi. Bakanlığa iletilen ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildi; Komisyon faaliyetleri ile halkın görüşleri teyit edilerek proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verildi. 11 Mayıs 2023 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ön lisans alınan projenin yatırım tutarı ise 2,6 milyar TL olarak duyuruldu.

19 mahalle sınırları içinde kurulacak

Bergama’nın Çamtepe, Üçtepe, Çeltikçi, Örenli, Yortanlı, Tırmanlar, Dereköy, Durmuşlar, Eğiller, Yeniler, Çamoba, Kozluca, Yukarı Ilgındere, Göçbeyli, Sarıcalar, Alhatlı, İneşir, Ürkütler ve Sarıcaoğlu mahallelerinde uygulanması planlanan projede 42 adet rüzgar türbini inşa edilecek. Santralin gücünün ise 200 MWm/ 200 MWe olacağı duyuruldu. Proje kapsamında ayrıca 200 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi de (EDT) inşa edilecek. Üretilmesi sonrası depolanan elektrik ise şalt merkezi sayesinde ulusal sisteme aktarılacak.

Bir bölümü tarla ve mera alanlarında

Projeye ilişkin planlama sürecinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine uyulacağı, aynı zamanda da imar planları onaylanmadan önce gerekli plan değişikliği tekliflerinin hazırlanarak ilgili kurum görüşleriyle birlikte bakanlığa sunulacağının altı çizildi. Orman, tarım ve su kaynaklarıyla ilgili kurumların görüşlerinin dikkate alınacağı ve izin alınmadan uygulamaya geçilmeyeceği belirtildi.

Türbin noktalarının bir bölümünün tarla ve mera vasıflı alanlara isabet ettiği, bu nedenle 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında İl Mera Komisyonu sürecinin işletileceği, tarım dışı kullanım izinlerinin de alınacağı ifade edildi. Gerekli izinler tamamlanmadan herhangi bir faaliyette bulunulmayacağı da raporda yer aldı.

Eğer bulguya rastlanırsa mevzuata uyulacak

Yapılan resmi yazışmalarda proje alanının herhangi bir doğal sit sınırında kalmadığı bildirildi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından iletilen görüşte de alanda tescilli kültür varlığı bulunmadığı belirtildi. Ancak çalışmalar sırasında herhangi bir bulguya rastlanması halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacağı ifade edildi.

49 yıl işletme süresi verilmişti

Projenin azami 49 yıl süreyle işletilebileceği, bu süre sonunda teknik ve ekonomik koşullara bağlı olarak modernizasyon yapılabileceği belirtildi. Ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği kaydedildi.