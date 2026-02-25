Son Mühür/ Osman Günden - Zen Dutluk projesinden daire satın aldığını belirten mağdur vatandaş, süreci şu sözlerle anlattı: “15 Ocak 2025 tarihinde 791 Ada 1 parsel üzerinde yapılacak olan Zen Dutluk projesinden B Blok 4. Kat 25 nolu 3+1 daireyi eşim adına satın aldık. Proje için Mustafa Zengizor’a aynı gün 4.000.000 TL peşin ödeme yaptık. Aynı gün kızı Hilal Zengizor bizi inşaatın yapılacağı alana götürdü. Proje alanı halk arasında samanlık olarak bilinen yerdi. En kısa zamanda projeye başlayacaklarını ve en fazla 20 ay içinde anahtar teslim yapacaklarını söylediler. Bu projeye bütün birikimimizi verdik. Ben %60 engelli bir vatandaşım. 25 yıldır kiracı olarak yaşıyor olmak aileme ve bana ağır külfet oluyordu. Elimizdeki tüm altınları bozdurup üstünü de yakınlarımızdan borç alarak neyimiz varsa verdik.”

“Bana hayali bir daire satışı yapılmış”

İnşaatın başlamaması üzerine defalarca şirket yetkilileriyle görüştüğünü belirten mağdur, şunları kaydetti: “Zaman zaman projenin ne zaman başlayacağını Mustafa Zengizor’a sordum. ‘Yakında başlayacak, az kaldı, bugün yarın başlayacağız’ diyordu. Proje alanına ara ara gidiyordum. Zen Yapı’nın reklam tabelalarını görünce bir çocuk gibi sevindik. Sonra alanın saclarla çevrildiğini görünce bu iş tamam dedik. Fakat 6 Kasım 2025 tarihinde şirketin konkordato başvurusunun mahkeme tarafından kabul edildiğini öğrenince şok geçirdik.”

Aynı gün Mustafa Zengizor ile görüştüğünü aktaran mağdur, “Bize en geç 5 Aralık 2025’te temel atılacağını söyledi. Oysa yaptığım ödeme üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti ve ortada hiçbir inşaat yoktu” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında proje adının “Zen Nabız” olarak değiştirildiğini belirten mağdur, şu ifadeleri kullandı:“Konkordato süresi bittikten sonra öğrendim ki Zen Nabız projesinin ruhsatı alınmamış. Mustafa Bey bize ruhsatı olmayan projeden daire satışı yapmış. İşin daha da korkunç yanı, arsa sahipleri ile yapılan noter sözleşmesinde planlamada 4. katta 25 numaralı daire yok. Yani bana hayali bir daire satışı yapılmış. Aynı dairenin başkalarına da satıldığını duymuştum ama olmayan daireyi bana sattığını anlayınca yıkıldım.”

“Psikolojik travmanın eşiğindeyiz”

Konkordato sürecinin ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten mağdur, şu açıklamada bulundu: “6 Kasım 2025’teki konkordato haberinden sonra uyuyamaz hale geldim, sinir ilaçları kullanmaya başladım. Bütün birikimimizi Mustafa Zengizor’a kaptırmış, aile huzurum kaçmıştı. Kendisi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundum. Halen kira ödüyorum ve bu durum çok zoruma gidiyor.”

Şirket tarafından anaparanın 2026 Aralık ayında iade edileceğine dair sözleşmeye davet edildiğini ifade eden mağdur, “Yaklaşık 24 ay sonra aynı parayı vereceğini ve sonrasında helalleşmek istediğini söylüyor. Enflasyon karşısında eriyen parayla ne yapılabilir?” şeklinde konuştu.

“Zen Nabız projesi adı altında yapılan satışların ruhsatsız olduğunu öğrendim. Ben Zen Yapı tarafından mağdur edilen bir vatandaşım ve benim gibi birçok kişi var. Kaldırılması çok zor bir psikolojik travmanın eşiğindeyiz. Yüce Türk Milleti Adaletine güveniyorum ve gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konkordato sürecinin reddedilmesinin ardından, projeden daire satın alan diğer vatandaşların da benzer iddialarla hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.