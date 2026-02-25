Son Mühür- Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın etkili haber sitelerinden Middle East, ''Erdoğan’ın “Boykot” İlanına Rağmen: Üç Türk Firması İsrail’in Yeni Metro Projesi İçin Yarışıyor'' başlıklı dikkat çeken bir haber yayınladı.

Haberinde, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i boykot etme açıklamasına rağmen, üç Türk altyapı şirketinin İsrail’deki yeni bir metro projesinin inşası için yarışması bekleniyor'' ifadelerine yer veren Middle East,

''Akkord, DEİK ve Simtay şirketlerinin temsilcileri, şu anda İsrail’de bulunuyor. Bu ziyaret, NTA – Metropolitan Mass Transit System Ltd. tarafından, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda uluslararası firmalar için düzenlenen profesyonel bir tur kapsamında gerçekleşiyor.



Söz konusu tur, büyük projeye teklif vermek isteyen firmalar için organize edildi.Ziyaret, Ankara’nın resmi boykot söylemleriyle aynı döneme denk geliyor ve siyasi açıklamalar ile devam eden ekonomik ilişkiler arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partili Erozan'dan tepki...



İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan, Middle East'in haberine göndermede bulunarak,

''Üç Türk inşaat şirketi 150 milyar şekel (yaklaşık 10 milyar dolar) değerindeki Tel-Aviv metrosu projesi için açılan ihalelere katılıyorlarmış…

Üç şirket ihale konusunda İsrail içerisinde lobi faaliyetlerine de başlamışlar...'' hatırlatmasında bulunarak,

''Belki Erdoğan’ın Netanyahu’ya hitaben kaleme almış olabileceği bir tavsiye mektubunu da dosyalarına eklemişlerdir…'' sözleriyle ironi dolu bir mesaj verdi.

