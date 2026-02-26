İZBETON AŞ hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada süreç devam ediyor. “Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame doğrultusunda, aralarında eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 44 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Soruşturma 157 şüpheliyle başlamıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron firmalar aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

1 Temmuz’da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 139 kişi yakalanmıştı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından bazı şüpheliler tutuklanırken, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üç ayrı iddianame hazırlandı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya kapsamında üç farklı iddianame düzenlendi.

Bu iddianamelerde; Kooperatif faaliyetlerine ilişkin suçlamalar, “Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” kapsamında ihaleye fesat karıştırma iddiaları,

İş makinesi ve araç kiralama hizmet alımlarında usulsüzlük suçlamaları yer aldı. Heval Savaş Kaya’nın üç iddianamede de sanık olarak yer aldığı öğrenildi.

44 sanık hakkında 14 yıla kadar hapis talebi

“Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” ihalesine ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 44 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılama sürecinde tutuklu bulunan sanıkların tahliyelerine karar verildiği ve dosyada tutuklu sanık kalmadığı bildirildi.

İkinci duruşma bugün görülecek

Davada ikinci duruşma bugün İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmaya tutuksuz sanıkların katılması beklenirken, başka bir dosya kapsamında İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik “zimmet” soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya’nın da duruşmada hazır edilmesi öngörülüyor.