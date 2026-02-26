Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Buca Belediyesi’nde görev yapan sendikalı memurlar, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarının 7 aydır ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini yedinci gününde de sürdürdü.

"Derhal ödeme istiyoruz"

Belediye önünde gerçekleşen basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İzmir İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Aylar geçmesine rağmen eğitim yardımları ödenmemiştir. Performans ücretleri ödenmemiştir. Yedi aydır toplu iş sözleşmesi ödenmemiştir. Daha önceden sözler verildi. Ancak verilen sözlerin hiç biri tutulmadı. Somut ve derhal ödeme istiyoruz. Bu bir tercih değil, yasal bir zorunluluktur." diye konuştu.

"Hakkımızı almak istiyoruz"

Son olarak, haklarını almak istediklerinin altını çizen ve sözlerin tutulmasının kurumsallığa zarar verdiğini aktaran Hükenek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal kimliği zedelemektedir. Artık Hakkımızı almak istiyoruz. Birliğimizi koruyarak hareket edeceğiz, hiç bir baskı taleplerimizden geri adım atmamıza neden olmayacaktır."