Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de son günlerde etkili olan yağışlar, şehrin altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, hem vatandaşların hem de esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti, yağmurun kente fayda yerine zarar verdiğini söyledi.

"Barajlar %40, sokaklar %100"

Milletvekili Kaya, yağışların barajlara katkı sağlamadığını belirterek şunları söyledi: “İzmir’e günlerdir yağmur yağıyor. Çok şükür yağışlar yüzümüzü güldürdü. Yağışlar başladığı günden beri biz İzmirliler barajların doluluk oranlarını haberlerden takip ediyoruz. Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı %40. Ama İzmir’in sokaklarına baktığımızda durum farklı. Alsancak ve Kordon sular altında. Buca’da yollar adeta dereye dönmüş. Kemeraltı’nda esnaf yağmur bulutuna değil dükkan kapısına bakıyor; su içeri girecek mi diye düşünüyor.”

"Yağmur, kanalizasyon sistemine karışıyor"

Kaya, yaşanan sıkıntının yağmurdan değil, altyapı eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı: “Sorun yağmur değil, sorun yağmurun nereye gittiği. Normal bir şehirde yağmur, su hatlarına girer, depolama ve yeraltı beslemesi yapılır, barajlara katkı sağlar. Peki İzmir’de ne oluyor? Yağmur, kanalizasyon sistemine karışıyor. Hatlar kapasiteyi aşıyor, sular sokaklara taşınıyor, deniz kirleniyor, barajlara katkı sıfır. Çünkü şehirde hala temel bir mühendislik altyapısı tamamlanmamış.”

"5 bin kilometre olması gereken kanal 850 kilometre"

Milletvekili, yağmur ve kanalizasyon sistemlerinin ayrışması gerektiğini belirterek, İzmir’de bu sistemin yetersizliğine dikkat çekti: “Yağmur suyu hattı ayrı, kanalizasyon hattı ayrı olmalı. 5 bin kilometre olması gereken yağmur ayrıştırma kanalı, ne yazık ki İzmir’de sadece 850 kilometre. Ama kilometrelerce alanda bu ayrışma ya hiç yok ya da yetersiz. Yani gökten gelen nimet yer altında kaynağa dönüşeceğine, yer üstünde afete dönüşüyor.”

‘İnşallah evimizi, iş yerimizi su basmaz.’

Kaya, diğer şehirlerde yağmur suyunun toplandığını ve depolama yapıldığını hatırlatarak, İzmir’de yaşanan sorunu özetledi: “Dünyada kuraklıkla sadece biz mücadele etmiyoruz. Diğer şehirler yağmur suyunu topluyor, depoluyor, yer altına sızdırıyor. Biz ise yağmur yağınca dua ediyoruz: ‘İnşallah evimizi, iş yerimizi su basmaz.’ Sorun iklim değil, sorun yönetim modelidir ve gerçek şu: İzmir susuzluktan değil, plansızlıktan kuruyor.”