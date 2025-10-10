Olay, 7 Ekim saat 22.00 sıralarında İzmit’in Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin (46), çevresindekilere de saldırgan tavırlar sergiledi.

Arbede ölümle bitti

Bir süre sonra Mürsel Paşa Caddesi’nden Derince Caddesi’ne dönen 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yönelen Şahin, araçtan inen G.K. ve İ.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen arbede sırasında tabancayla vurulan Şahinağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Yenidoğan Camisi’nde kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili G.K. ve İ.S. gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Olay anına ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzü ve boynundan yaralı, yarı çıplak haldeki Şahin’in elinde alkol şişesiyle çevredeki vatandaşlarla konuştuğu görülüyor.

Polis ekiplerinin Şahin’in etrafını çevirdiği sırada, caddeden geçen bir arazi aracının korna sesiyle birlikte Şahin’in aniden koştuğu ve araca yöneldiği anlar kayıtlara yansıdı. Şahin’in araçtan inen iki kişiyle yaşadığı arbede sırasında üç el silah sesi duyuluyor. Vurulma anı saniye saniye görüntülere yansırken, polis ekiplerinin iki şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldığı da kayıtlarda görülüyor.