Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı’nın ilk aşamasında Türkiye’nin aktif rol üstleneceğini açıkladı. Fidan, “Anlaşmanın dört ana hedefi var, Türkiye sahada ateşkesi takip edecek” dedi.

Paris’te barış planı zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen ve Gazze’deki savaşı bitirmeyihedefleyen ABD Barış Planı toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan, sürecin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir diplomatik çabayla yürütüldüğünü söyledi.

“Gazze için bir umut doğdu”

Fidan, “İki yıldır devam eden Gazze’deki soykırımın durması için dün bir umut ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sürecin her aşamasında yer aldığını belirten Bakan, barış planının uygulanmasının titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Anlaşmanın ilk aşamasının dört temel hedefe dayandığını açıklayan Fidan, “Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. İsrail’in savaşı yeniden dayatma riski var, bu nedenle uluslararası toplum şu anda teyakkuzda” dedi.

Görev gücünde Türkiye ve Katar yer alacak

Bakan Fidan, Gazze’de oluşturulacak Görev Gücü hakkında da bilgi verdi. “Türkiye ve Katar’dan oluşan bir ekip yer alacak. Her iki taraf, Filistin ve İsrail taraflarıyla doğrudan görüşmeler yapacak. Anlaşmanın uygulanmasında üzerine düşen görevleri yerine getirecek” diye konuştu.

Fidan, ekip için önceden tanımlanmış bir görev listesinin bulunmadığını belirtti. “Anlaşma hayata geçtikçe yeni sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik çözümler bulunması için ekip zamanı geldikçe devreye girecek” açıklamasını yaptı.

Uluslararası toplum teyakkuzda

Bakan Fidan, anlaşmanın uygulanma sürecinde uluslararası toplumun da dikkatli ve kararlı biçimde süreci izleyeceğini ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki barış çabalarının devam edeceğini belirterek, Gazze’de kalıcı istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin süreceğini söyledi.