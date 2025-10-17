Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta İzmir futbolunu temsil eden köklü kulüplerden İzmirspor, sabah saatlerinde üzücü bir olayla sarsıldı. Kulübün faaliyetlerini sürdürdüğü Osman Kibar Tesisleri’nde, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Tesisin kalbi sayılan malzeme odasında başlayan alevler, kısa sürede odayı etkisi altına aldı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak lacivert-beyazlı kulüp, yangın sonrası yaptığı resmi açıklamada, yangının büyük maddi hasara neden olduğunu duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama: En büyük teselli can kaybının olmaması

İzmirspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının sabah saat 08.00 sularında Osman Kibar Tesisleri’nde yaşandığı teyit edildi. Açıklamada, "Yaşanan yangın neticesinde tesisimizin malzeme odası ağır hasar görmüştür," ifadelerine yer verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığı belirtilirken, bu durumun İzmir İtfaiyesi tarafından hazırlanacak detaylı rapor sonucunda netleşeceği ve gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Kulüp yönetimi, olayın maddi boyutuna rağmen en büyük tesellinin can kaybı ya da herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması olduğunu özellikle vurguladı. İzmirspor Kulübü, yaşanan elim olay nedeniyle tüm camiaya ve spor kamuoyuna "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hasar tespiti ve sezon hazırlıklarına etkisi

Malzeme odasının büyük ölçüde hasar görmesi, kulübün antrenman ve maç malzemeleri stoğunda ciddi kayıplara yol açmış durumda. Yangının neden olduğu maddi zararın boyutu, itfaiye raporunun ardından yapılacak detaylı incelemelerle ortaya konacak. Ancak, önemli bir malzeme deposunun kullanılamaz hale gelmesi, mevcut sezon hazırlıkları ve lig mücadelesi öncesinde kulübü yeni bir tedarik sürecine itecek. Lacivert-beyazlı yönetim, oluşan zararı en kısa sürede telafi etmek ve takımı bu durumdan en az şekilde etkilenmesini sağlamak amacıyla acil eylem planını devreye soktu. İtfaiye raporunun ardından sigorta ve onarım süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.