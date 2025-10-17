Son Mühür- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentte görev yapan medya mensuplarıyla özel bir etkinlikte bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bursalı, kendisinin de uzun yıllar basın sektöründe aktif olarak çalıştığını hatırlatarak, sektörün dinamiklerini ve yaşadığı zorlukları yakından takip ettiğini belirtti. Yerel medyanın bir şehrin "hafızası" olma işlevi taşıdığını vurgulayan Milletvekili Bursalı, bu bağlamda yerel basının siyaset sahnesindeki kritik önemine dikkat çekti. Basın mensuplarıyla kurulan bu diyaloğun, hem kentin sorunlarının doğru tespiti hem de siyasetin şeffaflığı açısından elzem olduğunu ifade etti.

Gazze krizi ve Türkiye'nin vicdani rolü

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de yer veren Şebnem Bursalı, Gazze'de nihayet sağlanan ateşkes mutabakatında Türkiye Cumhuriyeti'nin üstlendiği belirleyici rolün altını çizdi. Bursalı, "Hangi siyasi düşünceden gelirsek gelelim, hepimizin ortak paydada buluştuğu bir gerçek var ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerçekten de dünyanın vicdanı konumunda yer almasıdır," şeklinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanan bildiriye atıfta bulunarak, bu konunun siyaset üstü bir insanlık meselesi olduğunu bütün dünyaya duyuran bir ülke olmanın gurur verici olduğunu da sözlerine ekledi. Bu birlikteliğin, dış politikada ulusal duruşun gücünü simgelediğini belirtti.

İzmir'in kronikleşen sorunları ve yerel yönetim eleştirisi

Milletvekili Bursalı, İzmir'in çözüm bekleyen ve vatandaşın yaşam kalitesini düşüren sayısız sorunu olduğunu dile getirdi. Kentin sürekli gündeminde olan altyapı yetersizliği, kronikleşen ulaşım güçlükleri, çevre yönetimi ve kentsel planlama eksiklikleri gibi meseleleri sıralayan Bursalı, bu problemlerin yerel yönetimlerin ihmalkar tutumu yüzünden kalıcı hale geldiğini iddia etti. Bu sıkıntıları dile getirirken, AK Parti olarak yaklaşımlarının sadece eleştirmek olmadığını da vurguladı. "Biz bu sorunları sürekli eleştiren bir pozisyonda olsak da, çözüm iradesiyle her zaman işin ortağı olmaya pozitif bakmaya çalıştık" diyen Bursalı, bu gayretlerine rağmen asli sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu hatırlattı.

"Pozitif muhalefet" vurgusu ve Türkiye Yüzyılı vizyonu

Bursalı, AK Parti'nin genel siyasette iktidar, ancak İzmir siyasetinde muhalefet konumunda olduğunu belirterek, siyaset yapış biçimlerini tanımladı. İzmir'in muazzam potansiyeline inandıklarını ve bu şehrin dinamik enerjisi ile üretkenliğini, Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla buluşturmak arzusunda olduklarını ifade etti. Muhalefet rolünde dahi, sadece eleştiren ve konuşan değil, yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket etme çabası içinde olduklarının altını çizdi. Konuşmasının son bölümünde Bursalı, basın mensuplarından gelen çeşitli soruları detaylıca yanıtlayarak etkinliği tamamladı.