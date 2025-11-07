Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İzmirMeets 2025 Zirvesi öncesinde yapılan basın toplantısına katıldı. Basın toplantısı, İZQ Girişimcilik Merkezi’nde 10.30’da gerçekleştirildi.

Tugay: “İzmirMeets Artık Gelenekselleşiyor”

Başkan Cemil Tugay, İzmirMeets’in artık İzmir’in geleceğine yön veren, gelenekselleşen bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.

Tugay, “İzmir’in potansiyelini, üretkenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan İzmirMeets etkinliğimizi bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriyoruz. 19 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak zirvenin teması ‘Teknoloji ve İnovasyon’ olacak” dedi.

“Geleceğin Dünyasını Konuşacağız”

Zirvede, şehircilikten spora, enerjiden girişimciliğe kadar birçok alanda teknolojik dönüşümün konuşulacağını belirten Tugay, “Bir günlük programda altı ana oturumda geleceğin dünyasını alanında uzman isimlerle tartışacağız. İzmirMeets, fikirlerin değil, çözümlerin konuşulduğu bir platform olacak” diye konuştu.

ÖZGENER: “TEKNOLOJİYE ANLAM KATAN İNSANLARI BULUŞTURACAĞIZ”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmirMeets’in amacının teknolojiyi insan merkezli bir bakışla ele almak olduğunu belirtti:

“Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefesi, teknolojiye anlam katan insanları bir araya getirmek. Organizasyon, gençlerimize; özgür düşünebilen ve hayal kurabilen zihinlerine yapılan bir yatırımdır.”

“İZMİR YENİDEN YOL GÖSTEREN ŞEHİR ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR”

Özgener, İzmir’in ekonomik dönüşümde yeniden öncü rol üstlendiğini vurguladı:

“Küresel ekonomilerin daraldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir olacak. İzmirMeets bu vizyonun somut adımıdır. Bu platform kentimizin ortak aklıyla, paydaşlarımızın iş birliğiyle ve gençlerimizin hayal gücüyle yükselecek.”

“BİRLİKTE DÜŞÜNMEK, ÜRETMEK VE PAYLAŞMAK İÇİN”

Özgener, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Amacımız birlikte düşünmek, üretmek ve paylaşmak. İzmirMeets, geleceğe birlikte yön vereceğimiz güçlü bir fikir ve iş birliği platformu olacak.”