Son Mühür/Merve Turan- İzmir meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir, Aydın ve Manisa’da bu hafta perşembe ve cuma günleri gökyüzü genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıklar İzmir, Aydın ve Manisa’da yüksek seyredecek

Bugün (Perşembe) beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

İzmir: 23-35 °C

Aydın: 22-38 °C

Manisa: 22-36 °C

Cuma günü ise sıcaklıklar biraz düşecek:

İzmir: 23-34 °C

Aydın: 23-39 °C

Manisa: 22-35 °C

Meteoroloji uzmanları, 14 Eylül itibarıyla bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1-2 derece, bazı bölgelerde ise 2-4 derece düşüş gösterebileceğini belirtiyor.

Son yağış 1 Haziran’da görüldü

Bölgede son yağış 1 Haziran tarihinde İzmir Güzelyalı’da kaydedildi. 1 Haziran’dan bu yana İzmir, Aydın ve Manisa kıyılarında herhangi bir yağış görülmedi.

Deniz suyu sıcaklıkları yavaş yavaş düşüyor

Deniz suyu sıcaklıkları bölgedeki deniz severleri ilgilendiren bir diğer gelişme. İzmir ve Aydın kıyılarında deniz suyu sıcaklığı 22-25 °C arasında değişirken, İzmir iç körfezinde sıcaklık 26-27 °C civarında seyrediyor.