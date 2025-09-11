İzmir, karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden biri Libya diğeri Gürcistan uyruklu iki bebeğin hayata tutunmasını sağlayan kritik operasyonlara ev sahipliği yaptı. Acıbadem Kent Hastanesi'nde gerçekleştirilen canlı vericili nakillerle, iki minik hasta sağlığına kavuştu. Libyalı iki yaşındaki Hatan ve dört aylık Gürcü Saba bebek, ailelerinin gösterdiği büyük fedakarlık sayesinde yeni bir hayata merhaba dedi. Uzmanlar, operasyonların başarıyla tamamlandığını ve bebeklerin kısa süre içinde taburcu edilerek ülkelerine döneceğini açıkladı.

Ailesinin fedakarlığıyla yaşama bağlandılar

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Hatan Barghout'a, babası Fuad Barghout (41) karaciğer dokusunu verdi. Hatan'ın doğuştan safra yolları eksikliği (Bilier atrezi) olduğu belirtilirken, Gürcistan'dan gelen ve karaciğer sirozu tanısı konan dört aylık Saba İntskirveli'ye ise annesi Ana Ormotsadze (36) verici oldu. Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç'ın liderliğindeki uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, tıp dünyasında uluslararası iş birliğinin de bir örneğini teşkil etti. Yaklaşık 6 ve 8 kilogram ağırlığındaki bebeklerin sağlık durumlarının hızla düzeldiği ve fonksiyonlarının normale döndüğü bildirildi.

Uzmanlardan olumlu gelişmeler açıklaması

Operasyonlarda görev alan Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Hatan bebeğin durumunun geldiğinde çok ağır olduğunu ancak nakil sonrasında hızla toparlandığını belirtti. Aydoğdu, "Hatan bebek, çocuklarda en sık görülen karaciğer nakli nedeni olan safra yollarının olmayışı problemiyle hastanemize başvurdu. Babasından yapılan nakil sonrası durumu gayet iyi. Ancak geldiğinde karaciğer yetmezliğinin son aşamasındaydı, solunum sıkıntısı ve beslenme yetersizliği vardı. Vücudu şu an onarım sürecinde ve birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Kılıç ise Saba bebek için naklin aciliyetine vurgu yaparak, "Doğumundan kısa bir süre sonra gelişen yetmezlik nedeniyle acil nakil yapılmazsa kaybedilme riski vardı. Kanama ve pıhtılaşma fonksiyonları bozulmuştu. Annesinden aldığımız dokuyla nakli gerçekleştirdik. 4 aylık ve 6 kilo bir bebek olmasına rağmen operasyon başarılı geçti ve durumu oldukça iyi. Kendisini birkaç gün içinde taburcu edebileceğiz" dedi.

Ailelerin mutluluğu yüzlerinden okunuyor

Libyalı baba Fuad Barghout, nakil öncesi yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Oğlum 'Baba' dediğinde içim yanıyordu. Şimdi çok mutluyum. Bize yardım eden Libya ve Türkiye hükümetlerine minnettarım" diye konuştu. Gürcü anne Ana Ormotsadze ise, oğlunun yaklaşık on günlükken rahatsızlandığını ve tereddüt etmeden donör olduğunu belirterek, "Burada iyileşmeye başladı. Ameliyat sonrası sonuçları harika ve bu yüzden çok mutluyuz. Umarım daha da iyi olacak" sözleriyle duygularını paylaştı. Bu başarılı nakiller, sadece iki ailenin değil, tüm bölgenin umudu oldu.