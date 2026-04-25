Son Mühür / Osman Günden- Çeşme’de baharın müjdecisi olan 15’inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, hız kesmeden devam ediyor. Festivalin beşinci gününde de büyük bir enerji ve katılımcı kitlesiyle heyecan doruktaydı. Günün erken saatlerinden itibaren tarihi Alaçatı sokakları yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, festivalin kalbi olan stantlarda da hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Etkinlik takvimi boyunca süregelen eğitici söyleşiler, yaratıcı atölye çalışmaları ve çocuklar için hazırlanan özel aktiviteler büyük beğeni görüyor.

Maharetler sergileniyor

Lezzet dünyasının nabzı bu yıl Alaçatı Pazaryeri Camii’nin hemen arkasında oluşturulan Şefler Meydanı’nda tutuluyor. Bu alanda düzenlenen uluslararası yemek yarışmaları, dünya mutfaklarından gelen usta şefleri ve geleceğin gastronomi yıldızı adayı üniversite öğrencileri aynı mutfakta maharetlerini sergiliyor. Heyecan dolu saatlerin sonunda başarılı isimler ise ödüllendiriliyor.

Festivalin en beğenilen durakları başında ise yerel üretici stantları geliyor. Görsel şölen sunan stantlar, bölgenin bereketli topraklarında yetişmiş şifalı otlar, enginarlar ve mis kokulu Çeşme limonlarıyla birlikte hazırlanan el emeği ürünlerle beğenilere sunuluyor.

Baharın coşkusu sürecek

Hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek stantlar sayesinde konuklar, Alaçatı’nın doğasından gelen zenginliği ve köklü üretim kültürünü yerinde gözlemleme şansı yakalayacak. 15’inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, hafta sonu boyunca yarışmalar, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle birlikte Çeşme’de baharın coşkusunu sürdürecek.