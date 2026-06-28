Son Mühür - Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, anlamlı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Foça Belediye Tiyatrosu bünyesindeki çocuk oyuncular ve öğrenciler tarafından hazırlanan üç farklı oyun, gün boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda sahnelenen oyunlar, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Kültür sanat çalışmalarına önem veren Foça Belediyesi, bu etkinliklerle çocukların ve gençlerin sanatla buluşmasını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Masalsı dünyadan çevre bilincine Yolculuk

Tiyatro programı kapsamında ilk olarak çocuk oyuncuların sahnelediği “Elsa – Kayıp Melodi” isimli oyun izleyiciyle buluştu. Dostluk, cesaret, dayanışma ve umut temalarının eğlenceli bir dille anlatıldığı masalsı hikaye, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Günün ikinci oyunu olan “Uzayda Yolculuk” ise çocukları eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkarırken; su tasarrufu, doğanın korunması, denizlerin temiz tutulması, ormanların önemi ve sağlıklı beslenme gibi konularda önemli mesajlar verdi. Günün finalinde ise yazıp yönettikten sonra sahneye koyulan ve Erdal Dinçer’in imzasını taşıyan “Oyunculuk Dersi” adlı oyunla, eğitimlerde çalışılan tiradlar, karakter analizleri ve doğaçlamalar seyirci karşısına çıktı.

Erdal Dinçer: "Sahneye emeklerini ve hayallerini taşıdılar"

Gösterilerin ardından Foça Belediye Tiyatrosu eğitmeni, “Oyunculuk Dersi” oyununun yazarı ve yönetmeni Erdal Dinçer, öğrencilerin gösterdiği emeğin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Dinçer, “Bu oyunlar, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin tiyatro yolculuğunda attıkları önemli adımlardan biri. Sahneye çıkmanın heyecanını, birlikte üretmenin mutluluğunu ve tiyatronun dönüştürücü gücünü hep birlikte yaşadık. Tüm öğrencilerimizin gösterdiği özveri ve emekle gurur duyuyorum. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliği değerlendiren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da kültür ve sanat çalışmalarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Foça’da kültür ve sanatın her yaştan hemşehrimizle buluşması bizim için çok kıymetli. Bugün sahnede çocuklarımızın ve öğrencilerimizin heyecanına, emeğine ve başarısına tanıklık ettik. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebildikleri, özgüven kazandıkları ve sanatla büyüdükleri alanları desteklemeye devam edeceğiz. Foça Belediye Tiyatrosu’nun değerli çalışmaları sayesinde hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz tiyatronun birleştirici gücüyle buluşuyor. Bu güzel oyunlarda emeği geçen tüm oyuncularımızı, eğitmenimiz Erdal Dinçer’i ve katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum. Foça’da sanatın ışığını daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz,"