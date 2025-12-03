Son Mühür- İzmir’de aylardır devam eden su sorunu, planlı ve arıza kaynaklı kesintilerle birlikte kent genelinde günlük yaşamı etkilemeyi sürdürüyor. Uzmanlar, kontrollü kesintilerin kaynakların verimli kullanımı açısından olumlu etkileri olabileceğini belirtse de, kent sakinleri uygulamadan memnun olmadığını ifade ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Çarşamba gününe ilişkin planlı gece kesintileri ile birlikte ana boru ve elektrik arızalarına bağlı gündüz kesintileri birçok ilçeyi kapsayacak.

23.00 – 05.00 saatleri arasında planlı gece kesintisi

Planlı gece kesintisi kapsamında, Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinin çok sayıda mahallesinde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,

Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,

Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,

Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).

Ana boru ve elektrik arızaları kesintileri artırıyor

Planlı kesintilerin yanı sıra, farklı ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle de gün içinde su verilemeyecek bölgeler bulunuyor.

Bergama – Atatürk Mahallesi

Ana boru arızası nedeniyle 09.00 – 11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Beydağ – Sarıkaya Mahallesi

Elektrik kaynaklı bakım çalışmaları nedeniyle 11.00 – 17.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanması bekleniyor.

Beydağ – Karaoba ve Kurudere Mahalleleri

09.00 – 16.30 saatleri arasında sürecek kesintinin, GDZ Elektrik kaynaklı bakım-onarım çalışmalarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Kemalpaşa – Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi

Ana boru arızası nedeniyle 09.10 – 11.10 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi öngörülüyor.

Seferihisar – Akarca, Hıdırlık, Sığacık, Tepecik

10.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine bağlı olarak kuyu ve depolarda enerji sıkıntısı yaşanacak, bölgede basınç düşüklüğü görülebilecek.

Urla – Altıntaş ve Yaka Mahalleleri

Ana boru tamiratı nedeniyle 08.00 – 11.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Narlıdere ve Güzelbahçe’de 24 saatlik kesinti

En uzun süreli kesinti ise Narlıdere'de meydana gelen büyük çaplı bir arıza nedeniyle uygulanacak. Limanreis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kesişiminde yer alan Q800 çapındaki çelik boruda oluşan arıza sebebiyle,

3 Aralık Çarşamba 10.00’dan

4 Aralık Perşembe 10.00’a kadar toplam 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Bu kesintiden:

Narlıdere Limanreis Mahallesi

Güzelbahçe ilçesinin tamamı doğrudan etkilenecek.

Suların gelmesi gecikebilir

Yetkililer, onarım tamamlandıktan sonra depolardaki doluluk oranı ve isale hatlarındaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceğini bildirdi. Bu nedenle, belirtilen saatlerin ardından suyun hanelere ulaşmasında gecikme yaşanabileceği uyarısı yapıldı.