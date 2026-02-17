İzmir’in Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, bir sitenin istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Çökme sonucu park halindeki 7 otomobil ile 4 bina hasar gördü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak riskli olduğu belirlenen binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen 151 site sakini, belediyelere ait misafirhanelere yerleştirildi.

Bölgede yoğun çalışma sürüyor

Menemen Belediyesi ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Üst kısımda bulunan toprak alanın göçen yol ve binalara ek yük bindirmemesi için iş makineleriyle toprak tahliyesi yapıldı. Çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, istinat duvarını inşa eden müteahhit B.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.