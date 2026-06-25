Dış mekandaki yakıcı sıcaklık evin iç değerlerinden yüksek olduğunda, kapı ve pencerelerin açılması ortamın serinliğini tamamen yok ediyor. İklimlendirme altyapısı olmayan binalarda, bu durumu kontrol altına alabilmek adına bir dizi önlemin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Evinizde stratejik bir serin bölge oluşturun

• Tüm odaları aynı serinlikte tutmak yerine tek bir oda izole edilmelidir.

• Kuzeye bakan, kapısı kapatılabilen ve güneş ışığını daha az alan bir oda “serin oda” olarak ayrılmalıdır.

• Bu odanın perdeleri sürekli kapalı tutulmalıdır.

• İçeride gereksiz hiçbir donanım çalıştırılmamalıdır.

• Bu oda, sıcak öğle saatlerinde serin bir sığınak sağlayacaktır.

Elektrikli cihazların termal baskısını azaltın

Ev aletlerinin yarattığı termal enerji, genellikle göz ardı edilen ancak ortam sıcaklığını doğrudan artıran bir faktör olarak biliniyor. Özellikle ocak, fırın, bilgisayar kasaları ve yüksek wattlı aydınlatmalar ortamın ısısını birkaç derece yukarı çekebiliyor.

Pencerelerin kullanım saatlerini yeniden düzenleyin

Havalandırma işlemlerinin dış ortamın soğuduğu gece veya sabahın erken saatlerinde yapılması önem taşıyor. Eş zamanlı olarak farklı cephelerdeki pencerelerin açılması, içeride biriken ağır havanın sirkülasyona girerek atılmasını kolaylaştırıyor. Gün içerisinde güneşe maruz kalan odalardaki pencerelerin panjur veya açık renkli bezlerle tamamen gölgelenmesi, cam yüzeylerin ısınarak içeriye sıcaklık yaymasını önlüyor. Aynı zamanda evde nem üretecek faaliyetlerin asgari düzeye indirilmesi, havanın bunaltıcılaşmasını kesiyor.