Son Mühür / İzmir merkezli dört ilde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında kentte deprem etkisi yarattı. Soruşturma kapsamında belediye başkanları dahil olmak üzere çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken; MASAK raporlarındaki detaylar da dikkatleri çekti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yüz binlerce liralık para transferlerinin gerçekleştiği raporlara yansırken; Ağbaba hakkında ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi ve yasama dokunulmazlığı nedeniyle fezleke sürecinin başlatılması bekleniyor.

Tam 5 ay önceki sözler hatırlandı!

Belediye yönelik yapılan operasyonlarda dosyalardan bir bir Veli Ağbaba ismi çıkarken AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın bundan tam 5 ay önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İnan, 15 Ocak'ta AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, “İzmir’de yaşayan bir genç olarak bir çağrıda bulunalım; ey Cemil Tugay ve ilçe belediyeleri. Size görev ve ödev veriyoruz. İzmirli olun, İzmirli. İzmirli olmayan çapulcuları Ali Mahir Başarır’ları, Veli Ağbaba’ları bu şehrin belediye koridorlarına sokmayın” demişti.

“Nerede rant, nerede rüşvet, nerede hırsızlık varsa...” sözleriyle devam eden İnan, “İzmir'i dışarıdan bu çapulculara emanet ettirmeyin” mesajı vermişti.