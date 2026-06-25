Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2025-2026 sezonunu 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa hedefiyle sahaya çıkmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar sezon hazırlıklarına kamp dönemi ile başlıyor. İzmir temsilcisi, evinde oynadığı iç saha maçlarında rakiplerine korku dolu anlar yaşatırken tribünleri dolduruyor. Süper Lig’de saha içerisinde yarattı atmosferler bütün takımların dikkatini çeken Göz-Göz’lü taraftarlar semt aidiyeti ve mahalle kültürüyle fark yaratıyor.

“Kombineler kapış kapış”

Göztepeli taraftarların merakla ve heyecanla beklediği kombinelerin detayları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Göz-Göz, taraftarlarına jest yaparak önemli sürprizlerde bulundu. Göz-Göz, geçtiğimiz sezon kombine kullanım kurallarını ihlal eden 1.611 taraftarın yenileme hakkı elde edemeyeceğini açıkladı. 2025-2026 sezonundan Digiturk iş birliği kapsamında özel bir paket hediye edileceğini belirtildi. Kulübün CEO’su Kerem Ertan’ın bir dönemler Digiturk ile çalışmasından dolayı iki kurum arasında iş birliğine imza atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, önümüzdeki sezon Gürsel Aksel Stadyumu’nu yine cehenneme çevirmek istiyor. Kombine satışları açıklandıktan sonra biletler peynir ekmek gibi tükendi. 2026-2027 sezonu başlamadan önce kombinelerin kapış kapış gitmesi bekleniyor.

“Göztepeli taraftarlardan öğrencilere bilet yardımı”

Göztepe'nin 2026-2027 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı iç saha maçları için kombine satışları devam ediyor. Stadyum genelinde 4 bin 816 koltuğun henüz satılmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre boş koltukların büyük bölümünün Doğu Tribünü'nde yer aldığı söylenildi. Kale arkası tribünlerinde yüksek doluluk oranına ulaşıldı. Kale arkasında taraftarların en alevli ve en agresif olduğu bölüm olarak biliniyor. Bilet fiyat seviyesinin daha yüksek olduğu Maraton Tribünü'nde satışlar hızlı ilerlemiyor. Taraftarların tüketici davranışlarında mevcut ekonomik koşulların etkili olduğu tahmin ediliyor. Bu sezon taraftar liderleri yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunarak öğrencilere ve dezavantajlı bireylere ücretsiz bilet temin etmek istiyor. Bu konuda hassasiyeti olan Başkan Mehmet Sepil’in önümüzdeki günlerde adım atması bekleniyor. Taraftar liderleriyle başkan Sepil dönem dönem istişare ediyor. Öte yandan Göztepeli taraftarlar dijital taraftar uygulamasını geliştirerek farklı bir çalışma üzerinde denemelerde bulunuyor.

“Kombine satışları devam ediyor”

2026-2027 sezonundan önce Göztepe Spor Kulübü’nün Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı ev sahibi karşılaşmaları için satışa sunulan kombinelerde genel satış süreci ilerliyor. Güncel sistem verilerinden derlenen bilgilere göre, stadyum genelinde toplam 4 bin 816 koltuk henüz sahibini bulmadı. Tribün bazlı satış oranlarında ise dikkat çekici farklılıklar oluştu. Kuzey ve Güney kale arkası tribünlerinde kombine satışlarının büyük ölçüde tamamlandığı tespit edildi. Fiyat seviyesinin daha yüksek olduğu Doğu Tribünü'nde ise satışların daha düşük seviyede kaldığı belirlendi. Göztepe Spor Kulübü, transfer yaptıkça bilet fiyatlarında ve kombinelerde artışın olması bekleniyor.