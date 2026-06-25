Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirilmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi nedeniyle düzenlenen operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolüne götürüldüler

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltında tutuldukları Yeşilyurt Mali Şube'den sağlık kontrolü için polis eşliğinde çıkarıldı. Yiğit ve Yetişkin, hastaneye sevk edildi.

Emniyet önünde toplanan partililerden başkanlara destek

İfadesi alınmak üzere karakola getirilen belediye başkanlarına destek olmak için çok sayıda kişi de Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'ne koştu. Emniyete ilk gelen isimler arasında CHP'nin yeni il başkanı Utku Gümrükçü de yer aldı.

Daha sonra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de alana geldi. Ayrıca Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yiğit'in de karakol önüne gelerek mevkidaşlarına destekte bulunduğu gözlemlendi. Adliyeye sevk sürecinin ise ne zaman başlayacağı ile ilgili net bilginin henüz olmadığı öğrenildi.

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