Ege Üniversitesi, dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan 2025 ve 2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre; Ege Üniversitesi dünya genelinde 876’ncı sıraya yükselerek Türkiye’de üniversiteler arasında 6’ncı sıraya oturdu.

“Yükselişimiz sürdü…”

Geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında 903’üncü sırada yer alan Ege, bu yıl tam 27 basamak birden yükseldi. Üniversitenin kaydettiği başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, "Üniversitemizde, alanlarında uzman akademisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve eğitim kalitemiz, dünyaca saygın kuruluşların yaptıkları değerlendirmelere yansımaya devam ediyor. URAP tarafından yayınlanan dünya üniversiteleri sıralamasında bu yıl 27 basamaklık bir yükselişle 876'ncı olduk. Ülkemizdeki üniversiteler arasında da yükselişimiz sürdü. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kalitesini tescillemiş oldu

URAP’ta toplamda 295,9 puan toplayan Ege Üniversitesi, 67,99 atıf puanı ile bilimsel çalışmalarının kalitesini tescillemiş oldu. Ege ayrıca 53,37 toplam yayın etkisi puanı ve 55,24 makale puanı ile dikkatleri çekti. Ege Üniversitesi, uluslararası iş birliği alanında 41,53 puan elde etti.