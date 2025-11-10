Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri kabul edilen Ocean’s 7 serisinde büyük bir başarıya imza attı. Tunca, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçti.

İngiliz Kanalı Yüzme Derneği tarafından Folkestone’da düzenlenen ve dünyanın seçkin açık su yüzücülerinin katıldığı törende Tunca, iki ayrı ödüle layık görüldü.

Dünyanın ilk otizmli erkek sporcusu olarak tarihe geçti

Manş Denizi’ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu unvanını alan Tuna Tunca, aynı zamanda 2025 yılında zorlu parkuru en erken geçen sporcu oldu. Haziran ayındaki yoğun soğuğa rağmen tamamladığı yüzüş, salondaki tüm izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tunca’nın 13 saat 26 dakikalık Manş geçişi, sertifika ile belgelenirken programda spor hayatını şekillendiren azmi ve başarı hikâyesi de paylaşıldı.

Duygu dolu gece ve teşekkür konuşmaları

Tuna Tunca’ya törende annesi Gülnur Tunca eşlik etti. Annesi duygusal anlar yaşarken, “Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna, 20 yıl önce denizle tanıştı. Bizim için bu geçiş 20 yıl artı 13 saat 26 dakika sürdü” dedi.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a, antrenör Mert Onaran’a ve sponsorlara teşekkürlerini iletti.

Hedefte Kuzey Kanalı var

Ocean’s 7 serisinde Manş Denizi, Cebelitarık, Catalina, Cook Boğazı, Molokai, Kuzey Kanalı ve Tsugaru bulunurken, Tunca’nın yeni hedefi Kuzey Kanalı oldu. Başarılı sporcu, 2026 yaz döneminde Kuzey Kanalı’nı geçmeye hazırlanıyor ve antrenmanlarını sürdürüyor.

Tuna Tunca, bu yıl temmuz ayında Cebelitarık’ı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş ve bu parkuru tamamlayan ilk otizmli yüzücü unvanını kazanmıştı. Attığı her kulaçla otizmin engel değil, doğru ortam ve inançla açığa çıkan bir güç olduğunu dünyaya göstermeye devam ediyor.