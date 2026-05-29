Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu İzmirli yönetmen Evrim İnci, gerçek hikâyeleri sinemaya aktaran çalışmalarıyla belgesel sinema alanında dikkat çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 150 festivalde gösterilen filmleri ve kazandığı 50’ye yakın ödülle öne çıkan İnci, yeni uzun metrajlı belgeseli için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ödüllü belgesellerle gelen başarı

Kariyeri boyunca farklı kurum ve televizyon kanalları için çok sayıda projede görev alan İnci, özellikle 2020 yılından sonra bağımsız kısa metraj belgesellere yöneldi. 2020 yılında yapımcılığını üstlendiği “Abella’nın Yolculuğu” Türkiye’de en çok ödül alan ikinci belgesel yapımlar arasında yer aldı. 2021 yılında yönettiği “Bulak” ise yılın en çok ödül kazanan belgeseli olarak kayıtlara geçti.

2023’te “Duvar” ile bir kez daha dikkatleri üzerine çeken yönetmen, bu yapımla Türkiye’de en çok ödül alan ikinci belgesel unvanını elde etti. 2025 yılında ise görüntü yönetmenliği ve yapım sorumluluğunu üstlendiği “Baletler Köyü” ile yine ödüllü yapımlar arasında yer aldı.

“Belgesel sinema üniversitede şekillendi”

Belgesel sinemaya yöneliş sürecinin Yaşar Üniversitesi yıllarında netleştiğini belirten İnci, eğitim döneminde kurmaca yerine gerçeğe dayalı hikâyelere daha fazla ilgi duyduğunu ifade ediyor. TRT’den gelen uygulamalı dersler sayesinde hem kurmaca hem belgesel alanını deneyimleme fırsatı bulduğunu söyleyen İnci, yaklaşık 12 yıldır belgesel sinemacı olarak üretim yaptığını vurguluyor.

Zorlu çekim koşulları ve yeni proje

Belgesel çekimlerinin çoğu zaman zorlu şartlarda gerçekleştiğini belirten İnci, -20 derecede Çıldır Gölü’nde çekim yapmak, kurtlarla görüntü almak ve mayınlı arazilerde çalışmak gibi deneyimlerin kariyerinde önemli yer tuttuğunu ifade ediyor.

Yönetmenin üzerinde çalıştığı ilk uzun metrajlı belgesel “Sokağın Son Yolcusuyum” ise tamamlanma aşamasına geldi. Çekimlerin büyük bölümünün bittiğini belirten İnci, kurgu sürecinin sürdüğünü ve filmin yaklaşık üç ay içinde tamamlanarak galasının ardından uluslararası festival yolculuğuna çıkmasını hedeflediklerini söylüyor.

Yeni belgeselin, yönetmenin çocukluğunu geçirdiği aile evine bir veda niteliği taşıdığı ve daha yavaş ritimli bir anlatı diliyle hazırlandığı belirtiliyor.