Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylerinde üretim yapan 152 çiftçiye gübre desteği verildi. Dağıtımda toplam 7 bin 500 kilogram kükürt ile 1.500 kilogram bordo bulamacı çiftçilere ulaştırıldı. Çalışmalara Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Keramettin Yüksel de katıldı, üreticilerle sahada bir araya gelindi.

“Köylüyü milletin efendisi gören anlayışın temsilcileriyiz”

Dağıtım sırasında açıklama yapan Başkanvekili Keramettin Yüksel, belediye olarak üreticinin yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Yüksel, “Üreticimizin yanında sadece sözle değil, yaptığımız işle duruyoruz. Köylüyü milletin efendisi olarak gören anlayışın temsilcileriyiz. Her yıl yaptığımız bu desteği bu yıl da yılın hemen başında planladık. 1,5 ton bordo bulamacı ve 7,5 ton kükürdü çiftçilerimizle buluşturduk. Bugün bir paket bordo bulamacının fiyatı 4 bin TL’ye, bir çuval kükürdün fiyatı 2 bin TL’nin üzerine çıktı. Çiftçimiz bu maliyetlerle üretim yapmaya çalıştı. Bu şartlarda üreticinin ne kadar zorlandığı ortada. Güzelbahçe Belediyesi olarak köylümüzün ayakta kalması ve üretime devam edebilmesi için sorumluluk aldık” dedi.

“Destek hem üreticiyi hem tüketiciyi korudu”

Desteklerin yalnızca üreticiyi değil, tüketiciyi de doğrudan etkilediğini belirten Yüksel, artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıdığına dikkat çekti. Yüksel, “Üretim maliyetleri arttıkça ürün fiyatları da yükseldi. Biz çiftçimize destek vererek hem üreticiyi rahatlattık hem de vatandaşların daha uygun fiyatlı, sağlıklı ve doğal ürüne ulaşmasına katkı sunduk. Amacımız net: Köylümüz üretti, kazandı, ayakta kaldı; kent de doğrudan üreticiden gelen temiz ürüne ulaştı. Güzelbahçe’de köy kültürünü ve üretim geleneğini yaşatmak için çalıştık. Bu topraklarda üretim varsa hayat var. Çiftçi varsa bereket var” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin desteği bize güç verdi”

Küçükkaya köyünde üretim yapan Mustafa Kemal Özel de verilen desteğin hem ekonomik hem de moral açıdan önemli olduğunu söyledi. Özel, “Gübrenin, mazotun fiyatı ortada. Ekonomik koşullar çiftçiyi ciddi şekilde zorladı. Böyle bir dönemde belediyemizin verdiği bu destek çok kıymetli. Bordo bulamacı da kükürt de ağaca adeta can verdi. Hem ürünü korudu hem verimi artırdı. Bu destek sadece maddi değil, manevi olarak da güç verdi. Belediyemizin yanımızda olduğunu görmek bize moral oldu. Bu sayede üretime devam etme imkânı bulduk. Belediye Başkanımız Mustafa Günay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.