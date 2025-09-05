Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni akademik yıla güvenli, huzurlu ve tam donanımlı bir kampüsle girdiklerini açıkladı. Üniversite, bu yıl 7 bin 549 yeni öğrenciyi bünyesine kattı.

70’inci yıl gururu ve doluluk başarısı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, birim yöneticileri ile birlikte kampüste incelemelerde bulundu. Türkiye’nin dördüncü sırada kurulan üniversitesi olduklarını ve bu yıl 70’inci yılını kutladıklarını belirten Budak, tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitesi unvanıyla bugüne kadar yaklaşık 400 bin mezun verdiklerini ifade etti.

Bu yıl 7 bin 549 öğrencinin kayıt yaptırdığı Ege Üniversitesi, YKS yerleştirme sonuçlarında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kılavuzda yer alan 225 okul birincisi kontenjanından 151’i üniversiteye yerleşti. 80 lisans programının 45’i, 68 ön lisans programının 55’i en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş program arasına girdi.

Kampüs ve altyapı çalışmaları tamamlandı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kampüste yürütülen fiziksel ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Budak, dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine, bilişim altyapısından kütüphane imkânlarına kadar birçok alanda yenilikler yapıldığını aktardı. Barınma, beslenme, güvenlik, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanlarında öğrenciler için konforlu bir kampüs ortamı hazırlandığını vurguladı.

Dinamik kampüs ekosistemi

Öğrenci odaklılık ilkesi doğrultusunda huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunduklarını dile getiren Budak, barınmadan güvenliğe, spordan sosyal yaşama kadar kaliteli ve konforlu imkânlar sağladıklarını söyledi. 7/24 yaşayan dinamik kampüs ekosistemiyle yeni akademik dönemde öğrencileri karşılayacaklarını ifade eden Budak, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarla Ege Üniversitesi markasının gücünü artırmayı sürdüreceklerini belirtti.