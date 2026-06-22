Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından il binasında başlayan nöbet krizi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü ve destekçilerinin dün, gece yarısı binaya girmesiyle son buldu. Bu sabah ise Utku Gümrükçü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tugay ile görüşürüm"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mutlak butlan sonrası partisinden istifa ederek, siyasi hayatına bağımsız devam etme kararı aldı. Tugay’ın bu hamlesini değerlendiren Gümrükçü, ““Cemil Bey geçmişte benim mesai arkadaşım. Arada küçük ilçesel sorunlarım oldu ama kişisel değil. Bir algı yaratıldı. Partinin genelinde yaşanan süreçten rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyledi. İzmir için CHP’li ya da olmayan, bağımsız olur başka partiden olur, bütün arkadaşlarla İzmir için görüşürüm. Dolayısıyla bu yolla toparlanacağını düşünüyorum. Çözüleceğini umuyorum” dedi.

“Mevcut yönetimle durum değerlendirmesi yapacağız, görevden almaya gelmedik”

Öte yandan İl Başkanlığı’nı devralmasıyla, yeniden şekillenecek olan il yönetimi de merak konusu oldu. Gümrükçü yönetim hakkında, “27 yıllık mücadelem, örgütteki emeğim, ilçe başkanlığı görevlerini yapmam, belediye başkanı olduğum dönemde en yüksek oyu alıp, birçok ilçede partinin oyu düşerken Çiğli’de katlayarak arttırmamız. 26 yıllık mücadelemde biriktirdiğim dostlarım, verdikleri emek. Bu profilin olmaması gerekiyordu. Daha sermaye ile içli dışlı, partiyi yeni kesimlerle buluşturacak. Tabanın istemi Genel Merkezi etkiledi ve böyle bir karar çıktı. Bizim il başkanlığımız sürecinde çalışmalarımız olacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘CHP’nin kalesi düşmeyecek, bayrak daha yukarılara taşınacak, hiçbir partilileri ötekileştirmeyeceksin, dinleyeceksin, İzmir’de yol haritasını onlarla birlikte oluşturacaksın’ dedi. İl yönetimi oluşturma sürecimiz olacak. Hiç kimseyi yönetimden almaya gelmedik. Siyaseten ayrılıkların olacağını öngörüyorum. Devam edecek tüm arkadaşlarla yol yürüteceğimi ifade etmek isterim. Yönetimle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Talepleri alacağız. CHP büyük ve güçlü aile. Oyları yüzde 50’lerin üzerine çıkaran, bir arada durursa Türkiye’de iktidarı değiştirebilme gücü olan bir parti. Bu süreçte kırılan, üzülen bütün arkadaşlara açığız. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP çatısı altında el ele vererek parti içi barışın yapması gerektiğine inanıyorum. Üstüme düşen her vazifeye hazırım. CHP bütün renkleriyle, üyeleriyle bütün. Bizim farklarımız birleştiğinde büyük bir enerji ortaya çıkacaktır. Ayrı gayrı bitsin talebini yeniliyorum” şeklinde konuştu.