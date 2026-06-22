Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından il binasında başlayan nöbet krizi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü ve destekçilerinin dün, gece yarısı binaya girmesiyle son buldu. Bu sabah ise Utku Gümrükçü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Mutlak Butlan eleştirilebilir, tartışılabilir”

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda 4 gündür yaşanan görev değişimi nöbetini değerlendiren Gümrükçü, “Partiler kanunla, tüzükle, hukukla yürür. CHP, Türkiye’de cumhuriyet, devleti, hukuk sistemini oluşturan bunu yaparken çağdaşlığı örnek alan, kolay kurulmamış olan, sonrasında çeşitli süreçleri yaşamış, bazen kapanmış, eleştirilmiş bir partidir. Bu partide hukuki bir süreç yaşandı. Bu süreç sonrasında bir fiili durum var. Geçmişte görev yapmış yönetim mahkeme tarafından görevlendirildi. Eleştirilebilir, tartışılabilir. Tartışılamayacak olan ise sonuçlar, kanunidir. Mevcut yönetim, başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımadığını ifade etti. Mahir Polat’a söylemlerde bulunmuş, Utku Gümrükçü görevlendirildiğinde, PM düşmüştür, tanımıyorum deyip sonra İzmir Milletvekilliği yapmış Kemal Kılıçdaroğlu’na hain kemal sloganları atmalarına göz yummuşlardır” dedi.

“Taktığım kravata, gömleğe, elimdeki çiçeğe bile laf söyleyecek kişiler tarafından…”

Gümrükçü, “Partide kucaklaşma olursa sorunlar çözülür. Partili olmanın adabı, ahlakı vardır. CHP olmanın, tüzüğünde yer almış ilkeleriyle örtüşmeyen içermektedir. Partinin yönetimi bir karar almış. Kararı aldıktan sonra ise ‘Gümrükçü ile görüşmem, AK Parti’den daha AK Partililer, çay içer yolları’, kapıların kapatılması, durumu yumuşatmak için partili arkadaşlarla çiçek yollamam ve arkadaşlarımın tartaklanması, zor kullanılması. Cumartesi günü ise olası devir teslim girişimine önlem almak için barikatlarla, il binasının engellenmeye çalışılması ve sürekli ortamı geren söylemlerle dün akşamki konuyu yaşadık. Ben İzmir İl başkanı olarak kırdığım, üzdüğüm kim varsa özür diliyorum. Bu parti Ata’mızdan, babamızdan miras. Bu parti kıymetli. Bu süreçlerden bir haber olan CHP’DE görev yapmamış, kongrelerde yarışmamış, çarşaf listeden liste gelmemiş, örgütlerde çalışan arkadaşları bar fedaisi olarak tanımlayan arkadaşlar dün akşamki tabloyu gösterdiler. Her seferinde polisle, mahkemeyle gelsin yanıtını aldım. Babalar Günü’nde elimde çiçekle, bu kıyafetle geldim. Taktığım kravata, gömleğe, elimdeki çiçeğe bile laf söyleyecek kişiler tarafından içeri alınmak istemedim. örgütün taban hareketiyle, polisi çağırmada, kan dökmeden CHP’yi teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik” dedi.

“Devam edecek tüm arkadaşlarla yol yürüteceğimi ifade etmek isterim”

Yeni şekillenecek CHP İzmir İl yönetiminin oluşması hakkında bilgi veren Gümrükçü, “27 yıllık mücadelem, örgütteki emeğim, ilçe başkanlığı görevlerini yapmam, belediye başkanı olduğum dönemde en yüksek oyu alıp, birçok ilçede partinin oyu düşerken Çiğli’de katlayarak arttırmamız. 26 yıllık mücadelemde biriktirdiğim dostlarım, verdikleri emek. Bu profilin olmaması gerekiyordu. Daha sermaye ile içli dışlı, partiyi yeni kesimlerle buluşturacak. Tabanın istemi Genel Merkezi etkiledi ve böyle bir karar çıktı. Bizim il başkanlığımız sürecinde çalışmalarımız olacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘CHP’nin kalesi düşmeyecek, bayrak daha yukarılara taşınacak, hiçbir partilileri ötekileştirmeyeceksin, dinleyeceksin, İzmir’de yol haritasını onlarla birlikte oluşturacaksın’ dedi. İl yönetimi oluşturma sürecimiz olacak. Hiç kimseyi yönetimden almaya gelmedik. Siyaseten ayrılıkların olacağını öngörüyorum. Devam edecek tüm arkadaşlarla yol yürüteceğimi ifade etmek isterim. Yönetimle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Talepleri alacağız. CHP büyük ve güçlü aile. Oyları yüzde 50’lerin üzerine çıkaran, bir arada durursa Türkiye’de iktidarı değiştirebilme gücü olan bir parti. Bu süreçte kırılan, üzülen bütün arkadaşlara açığız. Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP çatısı altında el ele vererek parti içi barışın yapması gerektiğine inanıyorum. Üstüme düşen her vazifeye hazırım. CHP bütün renkleriyle, üyeleriyle bütün. Bizim farklarımız birleştiğinde büyük bir enerji ortaya çıkacaktır. Ayrı gayrı bitsin talebini yeniliyorum” şeklinde konuştu.

“Çağatay Bey seçildiğinde, 1. ayında ilk ziyaretine gelen bendim”

CHP İzmir İl yönetiminden 25 kişi ile dostluğu olduğunu söyleyen Gümrükçü, “Mevcut ile yönetimin en az 25 tanesi geçmişten gelen arkadaşlarım ve dostlarım. Geçmişte yanımda duran il yöneticilerimiz var. Adan Alabay ile 25 yıldır beraberiz. Çağatay Bey seçildiğinde, 1. ayında ilk ziyaretine gelen eski, yeni belediye başkanı bendim. Ben bu örgütün içinde geliyorum, içinde yaşıyorum. Her gittiğim yerde CHP’li ile siyaset yapıyorum. Ben CHP İzmir tabanının bizimle beraber yol yürüyeceğine inanıyorum” dedi.

“Cemil Bey ile ilçesel sorunlarım oldu, İzmir için görüşürüm”

İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın mutlak butlandan dolayı, partiden istifa etmesi ve siyasetine bağımsız ilerlemesi hakkında konuşan Gümrükçü, “Cemil Bey geçmişte benim mesai arkadaşım. Arada küçük ilçesel sorunlarım oldu ama kişisel değil. Bir algı yaratıldı. Partinin genelinde yaşanan süreçten rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyledi. İzmir için CHP’li ya da olmayan, bağımsız olur başka partiden olur, bütün arkadaşlarla İzmir için görüşürüm. Dolayısıyla bu yolla toparlanacağını düşünüyorum. Çözüleceğini umuyorum” dedi.

“Arkadaşların yaptığı yanlıştı. Saat önemli değildi”

Yönetimi devralmak adına dün gece CHP İzmir İl Binası’na gelinen saati değerlendiren Gümrükçü, “Bu makam zor makam, koltuk sevdalısı da değilim. Ben cumhuriyet, CHP sevdalısıyım. Bu makama güç vermeye geldim. Girdiği kaba göre şekil alan değil, şekil veren siyasetçiyim. Tek başıma olsam da herkesin yaptığından daha çok iş yaparım. Sabah gelelim desek almıyorlar, akşam gelelim desek rakı masasından gelindi gibi şeyler söyleniyor. Arkadaşların yaptığı yanlıştı. Saat önemli değildi. Evimize geldik alınmadık. Tartışma yaşamayalım dedik, hiçbir sonuç alamadım. En son bu kararı vermeden önce, yetkili arkadaşlara mesaj attım, kapının önünde kucaklaşalım dedik. Zaten olacakları onlar da biliyordu. Biz de böyle ve saat kararlaştırdık. Bütün gün kahve içtim, alkol kullanmadım. Bazı yorumlar gördüm, kumarbaz yazmışlar. Ben kağıt oyunu bilmem. Tavla bile oynamayan insanım. Kıbrıs’a bile gitmedim. Kamuoyuna nefret sistemi oluşturmuşlar. CHP’lilik bu değil. Ben AK Partili değilim, CHP’liyim. Ben bunu ispatlamak zorunda değilim, senin yaşından fazla CHP’liyim” ifadelerine yer verdi.

“Kongre yapılacak ve çarşaf liste ile yapılacaktır”

Kongre hakkında açıklamalarda konuşan Gümrükçü, “Kongre takvimini açıklayacağını Genel Merkez açıkladı. Zaman ne olur bilmiyorum. Tabi ki bir kongre yapacağız. Son kongrede aday dayatması oldu. Mesai saatinden sonra istifa verilip, mesai saati sonrasında aday olundu. O kongre çarşaf liste olsaydı ben zaten seçilirdim. Geçmişte kazanmış, kaybetmiş bir olarak söylüyorum. Kongre en kısa zamanda yapılacak ve çarşaf liste ile yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Disiplin süreci işletilecek”

Dün akşam yaşanan arbedede olası yaşanacak disiplin süreci hakkında konuşan Gümrükçü, “ Bir hanımefendi var, tartakladığımı iddia ediyor. Biz de tartaklandık. Bununla ilgili bir şikayet olursa ben o süreci işletirim. Dün akşamdan kalma bir arkadaş var. Disiplin süreci işletilecek. Bir tane de küfür vakası var. Duruma göre bakacağız” dedi. Çağatay Güç ile arasında geçen küfürlü ifadeler hakkında da disiplin sürecini yürütüp yürütmeyeceğini düşündüğünü söyledi.