Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda dün gece saatlerinde gerçekleşen arbede görüntülerinin ardından il başkanlığında Güç’e yakın hangi ilçe başkanlarının ve örgütlerin olduğu merak konusu oldu.

CHP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü, dün gece resmen il başkanlığına giriş yaparken; binadan ayrılan Güç’e destek veren gözden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde altına imza attıkları bildiriyle 30 ilçe başkanı Güç’e destek verdiklerini açıklarken; dünkü olayda Güç’ün yanında sadece 10 ilçe başkanının olması dikkati çekti.

CHP İzmir’de tansiyon yükseldi

Akşam saatlerinde beraberinde ekiple il başkanlığını gelen atanmış il başkanı Utku Gümrükçü ve ekibi il binasına zorla girerken, içeride yer alan Güç tarafları ile aralarında ciddi izdiham ve fiziksel arbede meydana geldi.

Güç ve ekibi Konak ilçe başkanlığına geçti

İl binasında yaşanan hareketli dakikaların ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda Güç’ün taraftarları binayı terk ederek, Konak İlçe Başkanlığı’na geçerken, Gümrükçü, başkanlık odasında yaşananlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hangi ilçe başkanlıkları Güç’ün nöbet çağrısına uydu?

Hafta başından itibaren il binasında ilçe örgütlerinin nöbet tutacağını açıklayan Çağatay Güç’ün ise söz konusu çağrısına yalnızca Balçova, Narlıdere, Kemalpaşa, Karabağlar, Bornova, Güzelbahçe, Çiğli, Gaziemir, Konak ve Karşıyaka’nın uyduğu dikkat çekerken, geri kalan ilçe başkanlarının neden il binasında olmadığı ise kulislerde polemiğe neden oldu. Bazı ilçe başkanlarının telefonla arandığı ancak geri dönüş yapılmadığı iddia edildi.

“Sakin bir süreç yürütmeye çalışıyoruz”

Öte yandan, il binasında yaşanan arbedenin ardından beraberindeki heyetle CHP Konak İlçe Başkanlığı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağatay Güç ise şu ifadeleri kullandı: “Bina önemli değil. İlçe başkanlarının, örgütün bir arada olduğu bir süreç işleteceğiz. Ülkesini seven insanlar olarak orada kadınlarımız ve gençlerimizin bir problem yaşamaması için sakin bir süreç yürütmeye çalışıyoruz”