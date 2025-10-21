Son Mühür- İzmir’de su kesintileri sürüyor. Planlı gece kesintilerinin yanı sıra, gündüz saatlerinde bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle de birçok bölgede suya ulaşım aksıyor.

Bugün gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında Bölge-1 kapsamındaki mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Etkilenecek bölgeler şöyle sıralanıyor:

Karşıyaka ilçesi: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli ilçesi: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni Mahalle.

Bayraklı ilçesi: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen ilçesi: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova ilçesi: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir ilçesi: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes ilçesi: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Bunların dışında, bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri de sürüyor:

Bayraklı – Alpaslan, Cengizhan, Çiçek, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce: 21 Ekim 2025, 08.00-10.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Bölgeye su verilememesinin nedeni elektrik arızası olarak belirtildi.

Bergama – Gaziosmanpaşa: 21 Ekim 2025, 09.00-11.00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Ödemiş – Ocaklı: 21 Ekim 2025, 09.00-17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi planlandı. Kesinti, GDZ EDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.

İzmirli vatandaşların planlı ve arıza kaynaklı kesintilere karşı önlem alması öneriliyor. Su depolama ve kullanımını buna göre düzenlemeleri önem taşıyor