Son Mühür/ Beste Temel - EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer, geri dönüşüm yatırımlarının hâlâ “hurdacılık” olarak görülmesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirterek, her ilde Geri Dönüşüm OSB’leri kurulması çağrısı yaptı. Gençer, bu yapının milli ekonomiye katkı sağlayacağını ve cari açığı yüzde 36 azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

“Geri dönüşüm yatırımları sanayi kimliği kazanmalı”

Türkiye, atık bertarafında iddialı hedefler koyarken geri dönüşüm sektörü uygun yatırım altyapısından yoksun durumda. Kaynağında ayrıştırılmış atıkları ekonomiye kazandıran firmalar, Geri Dönüşüm OSB’leri çatısı altında birleşmek istiyor.

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, sektörün stratejik önemine rağmen hâlâ “hurdacı” gözüyle bakıldığını belirtti: “Milli ekonomi için hayati öneme sahip bu yatırımların değerini hâlâ anlamayanları ayıplıyoruz.”

“OSB yönetimleri geri dönüşüm yatırımlarını istemiyor”

Gençer, mevcut organize sanayi bölgelerinde (OSB) geri dönüşüm tesislerine yönelik olumsuz tutumların sürdüğünü belirtti. Boş alanlara rağmen yönetimlerin bu yatırımlara kapalı olduğunu dile getiren Gençer, “Doluluk oranı düşük OSB’lerde yatırım yapılabilecek alanlar mevcut. Bu bölgeler, geri dönüşümü de içeren karma OSB’ler olarak değerlendirilebilir” dedi. Gençer, geri dönüşüm tesislerinin temiz üretim yapan, yüksek güvenlik ve çevre standartlarına sahip tesisler olduğunu vurgulayarak, OSB Yasası’nda yapılacak düzenlemeyle bu yatırımlara yer açılması gerektiğini ifade etti.

“Her şehre bir Geri Dönüşüm OSB kuralım”

EGEPLASDER Başkanı Gençer, 2050 yılında dünyada kullanılan plastiklerin yüzde 60’ının geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edileceğini hatırlattı. Yerel yönetimlerin bu vizyona uygun adımlar atması gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu: “Mümkünse her şehrimize bir Geri Dönüşüm OSB kazandıralım. Nüfusu az olan iller komşularıyla ortak bölgeler kurabilir. Bu sektör, ithalatı azaltarak cari açığı yüzde 36 düşürebilir.”

Türkiye’nin son altı yılda 26 milyon ton geri kazanılabilir atık işlediğini, 7 milyon ton atığı yeniden ekonomiye kazandırdığını ve 50 milyar TL’nin üzerinde katkı sağladığını belirten Gençer, sektörün 2050’de 73 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini söyledi.

Kutu: Dünyada ve Türkiye’de atık yönetimi

Her yıl dünyada 2,1 milyar ton katı atık üretiliyor, bunun yalnızca yüzde 19’u geri dönüştürülüyor.

2050’ye kadar küresel atık miktarının yüzde 70 artması bekleniyor.

Döngüsel ekonomi sayesinde bu atıkların 4,5 trilyon dolarlık ekonomik değer yaratma potansiyeli bulunuyor.

Türkiye’de her gün 100 bin ton belediye atığı oluşuyor, bunun sadece yüzde 10’u enerjiye dönüştürülüyor.