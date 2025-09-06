Son Mühür/ Begüm Mol - İzmir Fuarı kapsamında Gençlik Alanı’ndaki Mobil Çocuk Sahnesi, bu kez velilere yönelik eğitici bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, “Okula Uyum Süreci” başlıklı sunumunda, ailelerin bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Kaygılı tavırlar çocuklara yansır

Dr. Tokmak Ammash, ebeveynlerin sakin, kararlı ve güven verici tutumlarının çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırdığını belirterek, “Kaygılı anne-baba kendi endişesini çocuğa da yansıtır. Çocuğunuza güven verin, vedalaşmaları kısa tutun, kararlı olun. Bu süreçte sabır ve sakinlik en önemli destek unsurlarıdır” dedi.

Vedalaşmaları kısa tutun

Çocuğu okula bırakırken uzun vedalaşmalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Tokmak Ammash, okul öncesi dönemde aile bireylerinin tereddütlü tavırlarının uyum sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ağlayan ya da okula gitmek istemeyen çocukların suçlanmaması, duygularının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Aile ve okul iş birliği şart

Velilerin çocuklarıyla birlikte okula gelmesi, ardından öğretmenlerle iş birliği yaparak sınıfta kademeli olarak yalnız kalmalarını desteklemesi gerektiğini ifade eden Dr. Tokmak Ammash, “Okul kurallarının çocuğa hatırlatılması, düzen ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlar” dedi.

Pratik öneriler paylaşıldı

Söyleşide velilere, çocuğun okuldan döndüğünde sorgulanmaması, kendi isteğiyle anlattıklarının dikkatle dinlenmesi gerektiği aktarıldı. İlk günlerde yaşanabilecek isteksizliğin zamanla azalacağı, bu nedenle devamsızlığa izin verilmemesi gerektiği de hatırlatıldı. Veliler, etkinlikte hem deneyimlerini paylaştı hem de merak ettikleri sorulara yanıt aldı.