Son Mühür/ Osman Günden - EFEST 2025 etkinlikleri çerçevesinde Efes Selçuk Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen 2. Briç Kurtuluş Turnuvası, geniş katılımla gerçekleşti. Efes Selçuk’un yanı sıra Kuşadası, Köyceğiz, Didim gibi çevre ilçelerden yaklaşık 85 briç oyuncusu turnuvada buluştu.

Katılımcılardan memnuniyet mesajları

Efes Selçuk Belediye Spor Briç Kulübü Sorumlusu Ali Ölmez, turnuvanın gelenekselleşmesi için belediyenin önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Katılım beklediğimizin üzerinde oldu, bu da bizi mutlu etti” dedi.

Köyceğiz’den Turgut Pamuk, turnuvanın devam etmesi temennisinde bulunurken, Sadettin Kumacı ise briçin farklı meslek gruplarını bir araya getiren kültürel bir değer olduğunu ifade etti.

Yunus Özfırat, “Briç dünyasının güzel insanlarıyla bir arada olmaktan mutluyuz” dedi. Emine Sönmez ise briçin sürekli öğrenme imkânı sunduğunu belirterek turnuvadan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin takdim etti. Keskin, “Kurtuluş etkinliklerimiz içinde briç turnuvasına yer vermek bizim için mutluluk verici. Çevre ilçelerden gelen katılımcılarla Efes Selçuk, briç tutkunlarının adresi olma yolunda ilerliyor” dedi.

Dereceye girenler

North South

Yılmaz Bumin – Yaşar Uyar

Işık Sögütlü – Hakan Baynazoğlu

Yavuz Küçükkaraca – Muammer İdacı

East West

Hayrettin Tabaklı – Erol Satır

Zeynettin İbiş – Ramazan Yay

Reşat Göztepe – Yunus Özfırat

Mix Birincileri: Hilda Sınay – Ekrem Arslan

Kadın Birincileri: Emine Sönmez – Zehra İrez