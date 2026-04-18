Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün 18 Nisan 2026 verileri için, Türkiye genelinde bugün oldukça hareketli ve yer yer tehlikeli bir hava olayının yaşanacağını gösteriyor. Kısacası, dışarı çıkarken mutlaka hazırlıklı olmanız gereken bir gündeyiz.

Yağışlı hava yurdu teslim alıyor

Bugün Marmara’nın doğusundan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar neredeyse tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz gibi bölgelerimiz için yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Ancak bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor; Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yağışlar "çok kuvvetli ve şiddetli" bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı her zamankinden daha dikkatli olmaları hayati önem taşıyor.

Bahar havasına aldanmayın!

Sıcaklıklar konusunda da bir sürprizle karşı karşıyayız. İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hava sıcaklığı 8 ila 10 derece birden düşecek; yurdun geri kalanında ise 2 ila 5 derecelik bir azalma yaşanacak. Yani bahar havasına güvenip ince giyinerek sokağa çıkmamakta fayda var.

Buna ek olarak, İç Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda toz taşınımı görülecek. Bu durum sadece görüş mesafesini düşürmekle kalmayıp hava kalitesini de etkileyecek. Yağışla birleştiğinde "çamur yağmuru" ihtimali yüksek; yani araçlarınızın veya dışarıda bıraktığınız eşyaların kirlenmesi kuvvetle muhtemel.

Dağlık bölgelerde çığ tehlikesi sürüyor

Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ tehlikesi uyarısı halen geçerli. Bu bölgelere seyahat etmeyi planlıyorsanız veya o civarlarda yaşıyorsanız, yerel yetkililerin uyarılarını mutlaka takip etmenizi öneririz.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Özellikle doğu kesimler ile Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar burada biraz sert, kuzeyden 30-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor, dikkatli olun.

Çanakkale: 10°C / 18°C (Parçalı ve çok bulutlu)

Edirne: 9°C / 18°C (Öğle saatlerinde sağanak)

İstanbul: 11°C / 16°C (Parçalı ve çok bulutlu)

Sakarya: 10°C / 15°C (Gece saatlerinden itibaren sağanak)

EGE BÖLGESİ

Ege genelinde yağışlı ve gök gürültülü bir hava var. İç kesimlerde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde ise rüzgar 30-60 km/saat hızla esecek.

Afyonkarahisar: 10°C / 13°C (Öğle saatlerinde kuvvetli yağış riski)

Denizli: 13°C / 15°C (Öğle saatlerinde kuvvetli yağış riski)

İzmir: 11°C / 21°C (Akşam ve gece sağanak/gök gürültülü)

Muğla: 11°C / 16°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü)

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde kuvvetli yağış alarmı var. Özellikle Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışlar şiddetli olabilir; su baskınlarına karşı tetikte olun. Bölgede toz taşınımı da görülecek.

Antalya: 16°C / 19°C (Sabah saatlerinde kuvvetli yağış)

Burdur: 11°C / 18°C (Akşam saatlerinde kuvvetli yağış riski)

Hatay: 15°C / 22°C (Kuvvetli ve şiddetli yağış)

Adana: 16°C / 20°C (Yer yer kuvvetli sağanak)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde yağışlar etkili olacak, kuzey ve doğu kısımlarda yağışlar kuvvetli seyredebilir. Kuzeyde toz taşınımı bekleniyor. Sivas çevrelerinde ise rüzgar kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Ankara: 11°C / 16°C (Gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış)

Eskişehir: 8°C / 9°C (Gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış)

Kayseri: 10°C / 20°C (Gece saatlerinde kuvvetli yağış)

Konya: 10°C / 19°C (Aralıklı sağanak)

BATI KARADENİZ

Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor, genel olarak ise bölge sağanak yağışlı.

Bolu: 7°C / 10°C (Gece sağanak)

Düzce: 9°C / 13°C (Gece sağanak)

Kastamonu: 8°C / 14°C (Sağanak yağışlı)

Zonguldak: 9°C / 12°C (Gece sağanak)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz ve Giresun çevresinde yağışlar kuvvetli. İç kesimlerde kısa süreli fırtına riski var. Doğu Karadeniz'in yüksekleri için ise çığ ve kar erimesi uyarısı hala geçerli.

Amasya: 11°C / 22°C (Öğle saatlerinde kuvvetli yağış)

Rize: 10°C / 17°C (Sağanak yağışlı)

Samsun: 10°C / 15°C (Kuvvetli yağış riski)

Trabzon: 10°C / 14°C (Gece sağanak)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Burada durum biraz daha ciddi. Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya kuvvetli yağış alacak; Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de ise yağışlar "çok kuvvetli ve şiddetli" bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı çok dikkatli olunmalı.

Erzurum: 4°C / 13°C (Gece kuvvetli yağış)

Kars: 0°C / 11°C (Sağanak)

Malatya: 12°C / 18°C (Sabah saatlerinde kuvvetli)

Van: 4°C / 14°C (Sağanak)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde yağışlar oldukça şiddetli geçecek. Bugün (Cumartesi) yağışların etkisi çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olabilir. Toz taşınımı da gündemde, hava kalitesine dikkat!

Diyarbakır: 11°C / 15°C (Çok kuvvetli ve şiddetli yağış)

Gaziantep: 12°C / 18°C (Çok kuvvetli ve şiddetli yağış)

Siirt: 11°C / 18°C (Öğle saatlerinde çok kuvvetli yağış)

Şanlıurfa: 15°C / 18°C (Çok kuvvetli ve şiddetli yağış)