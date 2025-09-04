Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), haziran ayında 13 saat 26 dakikada tamamladığı Manş geçişiyle dünya çapında bir başarıya imza atarak parkuru geçen ilk otizmli erkek yüzücü olmuştu. Manş geçişi, yalnızca fiziksel değil, zihinsel dayanıklılığın da bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Yüzme tutkusu küçük yaşta başladı

Tunca’nın yüzme serüveni, 3,5 yaşında kolluksuz havuza atlaması ve suya duyduğu büyük sevgiyle başladı. Annesi Gülnur Tunca’nın desteğiyle aldığı yüzme eğitimlerinin ardından, 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, yıllar içinde İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye uzanan açık su geçişleri de dahil birçok önemli parkuru tamamladı. 23 Haziran 2024’te ise İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli’ye uzanan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti.

Cebelitarık’ta tarihi kulaçlar

Tunca, bugün sabah 08.27’de İspanya’nın Tarifa kentinden 3 kişilik grubuyla Fas kıyılarına doğru kulaç atmaya başladı. 4 ila 6 saat arasında sürmesi beklenen geçişin tamamlanması halinde Tunca, Cebelitarık Boğazı’nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak. Ayrıca bu geçiş, açık su yüzme dünyasında “Okyanus Yedilisi” olarak bilinen parkurlardan ikincisinin de tamamlanması anlamına gelecek.