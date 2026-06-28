Son Mühür/ Merve Turan- Kazakistan’ın başkenti Astana, Türk sporunun iki genç yeteneğinin gövde gösterisine sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvandocuları, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda kritik öneme sahip Uluslararası Kazakistan Açık Taekwondo Turnuvası’ndan madalyalarla dönüyor. 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda tatamiye çıkan milli sporcular, sergiledikleri performansla uluslararası arenada bir kez daha göğsümüzü kabarttı. İzmir’in çocukları yine başardı.

Hedef Los Angeles...

Turnuvanın en çekişmeli mücadelelerinden biri erkekler 54 kiloda yaşandı. İzmirli genç sporcu Kaan Yelaldı, turnuva boyunca turnuvanın favori isimlerini tek tek saf dışı bıraktı. Final müsabakasında da soğukkanlılığını koruyan Yelaldı, rakiplerine şans tanımadı ve altın madalyayı boynuna taktı.

Kaan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazanarak formunun zirvesinde olduğunun sinyallerini vermişti. Genç sporcu, Astana'da bu gümüşü altına çevirmeyi bildi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hanesine kritik puanlar yazdıran Kaan, şimdiden dikkatleir üzerine çekti.

Zehra Gürbüz istikrarını korudu

Kadınlar 46 kiloda tatamiye çıkan Zehra Gürbüz ise turnuvanın en çok dikkat çeken isimleri arasındaydı. Ringde son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayan milli sporcu, zorlu yarı final karşılaşmasının ardından bronz madalyanın sahibi oldu.

Zehra, Altay Dili Ülkeleri Taekwondo Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyanın ardından Astana'da da kürsüyü kimseye kaptırmayarak müthiş bir istikrar örneği sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün bu iki parlayan yıldızı, aldıkları sonuçlarla hem kulüplerini hem de Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı. Sporcuların şimdiki hedefi ise performanslarını daha da yukarı taşıyarak olimpiyat kotasını garantilemek.

