İnsan bedeninin stres, korku ve mutluluk gibi duygular karşısında verdiği biyolojik sinyalleri yapay zeka yardımıyla analiz edip ‘duygu haritası’ çıkarmayı hedefleyen Yaşar Üniversitesi, yeni bir proje yürütüyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Kağan Ertan Çeşme, Ali Emre Sarıbıyık ve Şerif Deniz Acar, ‘Duygu Tanıma için Çoklu Biyofizyolojik Sinyal Toplama ve Analizi’ projesiyle ilgili NEXUS Nöroteknoloji Laboratuvarındaki çalışmalarını sürdürürken; öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Özkurt ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya danışmanlık yapıyor.

İnsan bedeninin duygusal değişimlere verdiği tepkilerin biyosensörler vasıtasıyla takip edilmesini hedefleyen projede, kalp atımlarındaki değişimler de kablosuz olarak sisteme aktarılacak. Analizlerin yapay zeka vasıtasıyla yürütüleceği belirtilirken bu sayede kişilerin o anda stresli, korkmuş ya da mutlu olup olmadığı belirlenmeye çalışılacak.

Özel görseller gösterilecek

Söz konusu projede, katılımcılara uluslararası bilimsel çalışmalarda da kullanılan özel görseller gösterilecek. Bu kapsamda, katılımcıların o görsellere verdiği tepkiler incelenecek. Geliştirilmesi planlanan sistemin bir diğer özelliği ise verilerin anlık olarak ekrana yansıtılması. Kullanıcılar duygulara dair analizleri eş zamanlı olarak bu ekranlardan takip edilecek. Sadece yüz ifadeleri ya da kelimelerle değil; bedenlerin verdiği biyolojik sinyallerin de anlaşılmasını hedefleyen çalışma, sağlık teknolojisi için de önemli bir adım.