Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'de gelenek bu yıl da bozulmuyor. Konak Belediyesi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin imza attığı Gültepe Rumeli Şenliği, 18’inci yaşına giriyor. Mlada Düşler Atölyesi’nin de katkı sunduğu organizasyon, 6 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak. Etkinliğe her sene olduğu gibi yine Turgut Reis İlkokulu'nun bahçesi ev sahipliği yapacak.

Gültepe rengarenk bir geceye hazırlanıyor. Hazırlıklar tamamlandı.

Podyumda geleneksel Balkan kıyafetleri

Şenlik programı bu yıl oldukça yüklü. Gece, Grup Zayçe Bandosu'nun hareketli ritimleriyle başlayacak ve Konak Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle devam edecek. Organizasyonun en çok dikkat çeken bölümlerinden birini ise Geleneksel Balkan Kıyafetleri Defilesi oluşturuyor. Geçmişin motiflerini bugüne taşıyan bu özel defile, göçmen kültürünün giyim mirasını sahneye yansıtacak.

Sahne Sakoband ve Sevim Kahya’nın

Kültürel zenginliğin ön planda olacağı şenlik, ilerleyen saatlerde yerini iki büyük konsere bırakacak. Balkan müziğinin sevilen isimleri Sakoband ve Sevim Kahya, seslendirecekleri Rumeli ezgileriyle meydandakileri coşturacak. Her yaştan İzmirliyi bir araya getiren bu köklü şenlik, saatler sürecek bir müzik ziyafeti vaat ediyor.

