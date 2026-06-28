Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, dün Ankara Tandoğan’da İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun çağrısıyla gerçekleşen ‘Bayrağını Açıyorum’ mitingiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkü Doğan: Umut büyüdü, cesaret yükseldi, milletin sesi daha gür çıktı

Dün Ankara’nın Tandoğan Meydanı’nda gerçekleşen mitingde yalnızca bir alanın dolmadığını aktaran ve umudun da büyüdüğünü belirterek, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na teşekkürlerinin sunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “Ankara Tandoğan’da sadece bir meydan dolmadı; umut büyüdü, cesaret yükseldi, milletin sesi daha gür çıktı. Liderliğiniz, kararlılığınız ve milletimize verdiğiniz umut için teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım” şeklinde konuştu.

“Son bulsun teslimiyet yıkılsın zillet yaşasın cumhuriyet yaşasın millet”

Son olarak, Müsavat Dervişoğlu ile aynı yolda yürümenin ve omuz omuza olmanın büyük bir onur olduğunun da altını çizen İYİ Paritli Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizinle aynı davaya inanmak, aynı yolda yürümek ve bu kutlu mücadelede omuz omuza olmak bizim için büyük bir onur. Son bulsun teslimiyet yıkılsın zillet yaşasın cumhuriyet yaşasın millet”