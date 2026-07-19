Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezi, dört yılda 4 bin 600’den fazla vatandaşa Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim verdi. Acil durumlarda yapılacak doğru müdahalelerin hayati önem taşıdığı günümüzde, merkezde yürütülen teorik ve uygulamalı programlar sayesinde binlerce kişi sertifikalı ilkyardımcı unvanı kazandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar bilgilendirilen kişi sayısı ise 20 bine ulaştı.

Eğitim alıp eğitmen kadrosuna geçti

Merkezin sunduğu eğitimler, sadece katılımcıların bilinçlenmesini sağlamakla kalmıyor, yeni eğitmenlerin yetişmesine de zemin hazırlıyor. İş güvenliği kapsamında gönüllü olarak eğitime katılan ve ardından eğitmenlik belgesi alarak merkezde göreve başlayan Berfin Esen Şirinli, bu sürecin hayatındaki etkisini anlattı.

Öğrenmek kadar öğretmenin de kıymetli olduğunu belirten Şirinli, şöyle konuştu:

"Eğitim aldıktan sonra alerjik reaksiyon geçiren ve düşmeye bağlı kafa travması yaşayan yurttaşlara müdahale ettim. İlkyardım eğitimi sonrası algıda seçicilik artıyor. Müdahaleyi bilerek yapmak, hastanın sonraki tedavi sürecine doğrudan katkı sunuyor. Herkesin bu belgeyi alması gerekiyor."

Tamamı sağlık personelinden oluşan uzman kadro

Merkez; belediye iştirakleri, kamu kurumları, özel firmalar ve bireysel başvuru yapan vatandaşlara yönelik farklı periyotlarda eğitim programları düzenliyor. Tamamı sağlık personelinden oluşan 5 eğitmenle hizmet verdiklerini belirten Mesul Müdür Çağatay Delen, sürece dair teknik detayları paylaştı. Katılımcıların teorik ve uygulamalı eğitimin ardından Sağlık Bakanlığı’nın sınavına girdiğini ifade eden Delen, başarılı olanların müdahale yetkisi kazandığını vurguladı.

Eğitim almak isteyen vatandaşların Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Çağatay Delen, verilen eğitim modüllerini şu şekilde sıraladı:

16 saatlik temel ilkyardım eğitimi,

8 saatlik ilkyardım güncelleme eğitimi,

Ücretsiz düzenlenen 4 saatlik afetlerde ilkyardım eğitimi,

2 saatlik temel yaşam desteği eğitimi.

"İlkyardım herkese bir gün lazım olacak"

İlkyardımın doğrudan insan hayatıyla eşdeğer olduğunu dile getiren Çağatay Delen, özellikle solunum yolu tıkanmaları, ani şeker düşüşleri ve kalp durması gibi vakalarda kursiyerlerin başarılı müdahaleler gerçekleştirdiğini söyledi. Delen, "Kalp masajı ve suni solunumla hayat kurtaran kursiyerlerimizden teşekkür mektupları alıyoruz. İlkyardım herkese bir gün lazım olacak" dedi.

Eğitime yeni katılan Ferhat Ömer Altaş ise merkezde teorik bilgilerin yanı sıra Heimlich Manevrası gibi kritik uygulamaları pratik ettiklerini belirtti. Altaş, edindiği bilgiler sayesinde artık olası bir acil durumda soğukkanlılıkla müdahale edebilecek özgüvene ulaştığını dile getirdi.

