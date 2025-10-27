İzmir’de atıcılıkla ilgilenen ve katıldıkları şampiyonalarda önemli başarılara imza atan genç sporcular, milli atıcı Yusuf Dikeç’in izinden giderek olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık dört yıl önce göreve başlayan antrenör Cuma Sarıbayındır, ilk geldiğinde yalnızca üç olan lisanslı sporcu sayısını hem spora ilgiyi artırarak hem de yetenekli isimleri keşfederek 70’in üzerine çıkardı. Özellikle küçük yaş grubundaki sporcular, kırdıkları rekorlarla branşın geleceğine umut aşıladı.

Bu yılki Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda 3 takım rekoru, 4 ferdi şampiyonluk, 3 takım birinciliği, 2 takım ikinciliği ve 2 ferdi üçüncülük kazanan genç atıcılar, Havalı Silahlar Emin Soysal Şampiyonası’nda da kendilerine ait “minik erkekler Türkiye takım rekoru”nu bir kez daha geliştirdi.

Konak’taki atıcılık merkezinde antrenmanlarını sürdüren sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in açtığı yoldan ilerleyerek olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

"Çok yetenekli genç sporcularımız var"

Antrenör Cuma Sarıbayındır, yaptığı açıklamada son yıllarda atıcılığa olan ilginin arttığını belirtti. Yarışmalara 20’ye yakın sporcuyla katıldıklarını aktaran Sarıbayındır, şöyle konuştu:

"En son ki ateşli silahlar yarışmasında 4 kategoride yarıştık. Bunların üçünde takım rekoru kırdık. Takım olarak rekor kıran sporcularımızdan Adnan Efe Uçar ferdi olarak 4 kategoride şampiyon oldu. Minik erkek takımımız da Havalı Silahlar Emin Soysal Şampiyonası'nda kendi rekorunu egale etti. Aralık ayında bir milli takım seçmesi var. Bu milli takım seçmesine çok güçlü gitmeyi planlıyoruz. 4-5 sporcum milli takım baraj puanı atacak düzeyde. Alttan gelen çok yetenekli genç sporcularımız var. Yaşları çok ufak ama milli takım düzeyine yakın atışlar yapan sporcularımız var. Yaşıtlarından çok iyi atış yapıyorlar."

Sarıbayındır, Bulgaristan’da yapılacak 16-18 yaş altı Avrupa Şampiyonası’na da kalabalık bir ekiple katılmak istediklerini dile getirdi.

"Birbirimizi sürekli yukarı taşıyoruz"

Minik erkekler Türkiye takım rekorunu kıran ekibin üyelerinden 12 yaşındaki Bedirhan Bilal Aslan, balonlara atış yaparken gösterdiği isabetli performans sayesinde babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını söyledi.

Milli takıma seçilmeyi çok istediğini ifade eden Aslan, 2021’den beri kırılamayan rekoru önce geçtiklerini, ardından da geliştirdiklerini belirtti.

Gençler Türkiye şampiyonu Durdu Ahmet Konuş ise yedi yıldır atıcılıkla ilgilendiğini ve çok sayıda Türkiye birinciliği bulunduğunu anlattı.

Milli takım seçmelerini geçip Avrupa Şampiyonası’na katılmak istediğini belirten Konuş, şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörümüz bize iyi bir eğitim veriyor. Arkadaşlarım da çok başarılı. Bu sayede birbirimizi sürekli yukarı taşıyoruz. Yusuf Dikeç örnek alıyorum."