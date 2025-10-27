Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun açıkladığı gıda fiyatları endeksi üzerinden iktidara eleştirilerde bulundu. Düdü, temel gıda ürünlerindeki artış oranlarını geçmiş yıllarla karşılaştırarak, vatandaşın alım gücünün her geçen gün azaldığını vurguladı.

Barış Düdü: Tüm gıda harcama gruplarında fiyat artışları yaşandı

Türkiye’nin içerisine sokulduğu yüksek enflasyon sürecinin gıda fiyatlarıyla dar gelirlilere ciddi bir fatura çıktığının altını çizen Barış Düdü, “İktidarın yanlış politikaları yüzünden Türkiye'nin içerisine sokulduğu yüksek enflasyon sürecinin gıda fiyatlarıyla ücretliler, dar gelirliler ve yoksullara çıkardığı fatura büyümeye devam ediyor. Gıda fiyatları, Türkiye’nin, bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den başlayarak Ekim 2025’e kadar yüzde 1.449 oranında arttı.

Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında 1.159 lira, şubat ayında 1.185 lira, martta 1.265 lira, nisanda 1.287 lira, mayısta 1.301 lira, haziranda da 1.360 lira, temmuzda 1.369 lira, ağustosta ise 1.413, eylülde 1.494 lira ve ekimde 1,549 lira ödediler. Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 1.034 oranında artış yapıldı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti Ağustos 2025 itibariyle 1.134 lira düzeyine çıktı. Ücretlerindeki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmeyen ücretlilerin alım gücü gıda fiyatlarına karşı erimeye devam ediyor.

Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin satın alma gücü gıda karşısında yüzde 33 oranında eridi. Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi Haziran 2020’den bu yana, yani 65 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artıyor. Bu yıl ağustos ayında yüzde 3,2 ile başlayıp eylülde yüzde 5,7 ve ekimde de yüzde 3,7 ile devam eden gıda fiyatlarındaki artış trendinin gelecek aylarda hızlanarak devam edeceği tahmin ediliyor. Ekimde et ve balık grubu ile meyve ve bakliyat dışında tüm gıda harcama gruplarında fiyat artışları yaşandı.” diye konuştu.

“Bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldık”

Son olarak, sofraların temel gıda maddelerinde ekmek, pirinç, un ve bulgur harcamalarında da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Düdü, şu ifadeleri kullandı: “Ekmek-pirinç-un-bulgur harcamaları ekimde, özellikle pirinç fiyatlarının ağırlıklı etkisiyle önceki aya göre yüzde 7,8 oranında artarken, et ve balık grubu harcamalarında, balık fiyatlarının düşmesi nedeniyle yüzde 0,8 oranında azalma oldu. Süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlarında yüzde 2 oranında yükseliş yaşandı.

Tereyağı dışındaki yağ harcamaları ise önceki aya göre yüzde 7,3 oranında yükseldi. Meyve fiyatlarının yüzde 0,4 oranında azaldığı ekim ayında sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 13,5 artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde değişmediği ekimde salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatları yüzde 1,8 oranında yükseldi. Vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 temel gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

Gıda fiyatları bu yıl ocak ayında yüzde 4, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 6,8 nisanda yüzde 1,7, mayısta yüzde 1,1, haziranda yüzde 4,5, temmuzda yüzde 0,7, ağustosta yüzde 3,2 eylülde 5,7 artmıştı. Ekimdeki yüzde 3,7 oranındaki artışla birlikte yılın ilk dokuz aylık dönemindeki toplam artış yüzde 39,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 21,4, beyaz ve kırmızı et fiyatlarında yüzde 49,1, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 33 artış oldu. Yağ fiyatlarında yüzde 29,5 oranında artış yaşanırken, meyve fiyatları yüzde 70,1 oranında yükseldi. Ocak-Ekim döneminde sebze fiyatları yüzde 40 oranında artarken, bakliyat yüzde 14,4 ve diğer işlenmiş gıda fiyatları da yüzde 26,9 oranında yükseldi.”