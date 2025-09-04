İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca, açık su yüzme dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tunca, Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk otizmli sporcu unvanını kazandı.

16,2 kilometrelik zorlu parkur

Tunca, İspanya’nın Punta Marroqui kıyılarından başladığı yüzüşünü, 5 saat 32 dakikada Fas’ın Punta Ziri bölgesine ulaşarak tamamladı. 16,2 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla bitiren genç sporcu, uluslararası alanda adını bir kez daha duyurdu.

“Okyanus Yedilisi” hedefine ikinci adım

Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi’ni solo geçerek açık su yüzme dünyasının prestijli hedeflerinden biri olan “Okyanus Yedilisi” parkurlarının ilkini tamamlamıştı. Cebelitarık Boğazı geçişiyle birlikte serinin ikinci etabını da geride bırakan Tunca, bu alanda dünya çapında sayılı sporculardan biri olma yolunda ilerliyor.

İzmir’den dünyaya ilham

İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan Tuna Tunca, hem Türkiye’de hem de dünyada otizmli bireyler için bir ilham kaynağı haline geldi. Gösterdiği azim ve başarı, sporda engellerin aşılabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Açık suda tarihi başarı

Cebelitarık Boğazı’nı geçmesiyle birlikte Tuna Tunca, yalnızca spor dünyasında değil, sosyal alanda da geniş yankı uyandırdı. Bu başarı, otizmli sporcular için yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.