Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk’un Çamlık Mahallesi’nde bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında Ege Manevraları sırasında konakladığı Atatürk Evi’nin restore edilerek kente kazandırılması için Efes Selçuk Belediyesi, Efes Selçuk Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi ortak basın açıklaması düzenledi.

Tarihi yapının korunması ve müze olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan açıklamaya, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, ADD Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk, mahalle muhtarları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Yıllardır sahipsiz bırakıldı”

Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, Atatürk Evi’nin yıllardır sahipsiz bırakıldığını belirterek, “1937’de Atatürk’ün kaldığı bu ev zaman içinde kaderine terk edildi. 2019’dan bu yana belediyemiz, ADD ve Kent Konseyi olarak buranın devri ve restorasyonu için defalarca valiliğe başvurduk. Ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alamadık” dedi.

“Çözüm istiyoruz”

ADD Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş, “Yapılan başvurulara rağmen hiçbir adım atılmadı. Her geçen gün yapı zarar görüyor. Bu binanın korunması için hangi kurum görev alacaksa bir an önce müdahale edilmeli. Amacımız inatlaşmak değil, çözüm üretmek. Atatürk’ün hatırasını yaşatmak için bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Her yıl bütçemize koyduk”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019’dan bu yana restorasyon için resmi taleplerde bulunduklarını belirterek, “Milli Emlak ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, yapının restorasyonunu tüm mali boyutlarıyla üstlenmeye hazır olduğumuzu yazılı olarak bildirdik. Ancak buranın valilik YİKOB payıyla yapılacağı söylendi. Biz çözüm istedik, iş birliği teklif ettik. Gelişme olmayınca 2019’dan itibaren her yıl belediye bütçemize Atatürk Evi’nin restorasyonu için ödenek koyduk” dedi.

“Bu talep Atatürkçülerin talebidir”

Başkan Sengel, yıllardır cevapsız kalan taleplere dikkat çekerek, “Bu artık Filiz’in ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, Atatürkçülerin talebidir. Lütfen bu binaya değerini verin, gereğini yapın. Yapamayacaksanız, yapmak için gönüllü olan bizlere teslim edin” çağrısında bulundu.